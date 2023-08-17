واعظة بالأوقاف للأزواج: عبروا عن حبكم لبعض بالمودة والرحمة

قالت الدكتورة فاطمة عنتر، الواعظة بوزراة الأوقاف، إن الهدف من الزواج، هو آية من آيات الله، هدفه السكينة والمودة والرحمة، لافتة إلى أن الله خلق المرأة من ضلع الرجل حتى تفضل فى كنفه وحمايته ورعايته، وبجانب قلبه، ليحبها ويحتضنها.

الزواج

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوارها مع برنامج البيت، المذاع على فضائية الناس: "الزواج هدفه يكون فيه اطمئنان وسكينة، عشان نعمر فى الأرض، فالحب شعور داخلى لكن المودة أشمل وأهم، ففى ناس كتير بتحب ولا تقول لزوجاتها".

واستكملت: "لازم كل زوج وزوجه يعبروا عن حبهم لبعض بالمودة، بالأفعال، فى ناس لا تعبر وبعد ما يموت طرف منهم يقول ده أنا كنت بحبها، طيب مقولتش ليه ليه، لازم تقولها بحبك أنتى غالية عندى، فالحب لغة كل طرف بيفهم الحب باللغة التى يفهمها".







https://www.youtube.com/watch?v=Ag3IqS22NKU