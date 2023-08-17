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الخميس 17 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر السعودي يُنهي تعاقده بالتراضي مع الأوزبكي ماشاريبوف

جلال الدين ماشاريبوف
جلال الدين ماشاريبوف

تمكنت إدراة نادي النصرالسعودي من إنهاء التعاقد مع لاعب الفريق الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف ، بتعليمات فنية بسبب كثرة إصابات اللاعب وعدم الحاجة لجهوده الفنية.
 

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النصر يبدأ الاستعداد للتعاون بعد 41 يوم من السفر


ونجحت إدارة النصر في فسخ التعاقد بالتراضي مع المهاجم الدولي الذي انضم إلى صفوف العالمي في فترة الانتقالات الصيفية من عام 2021 ، في تجربة لم يكتب لها النجاح بسبب الإصابات المتكررة التي عانى منها .

دعم الفريق ..

وتسعى إدارة النصرلتدعيم الفريق الفترة الحالية بصفقات مميزة بعد أن نجحت في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، وأليكيس تيليس، من مانشستر يونايتد، والثنائي فوفانا وبروزوفيتش، بالإضافة إلى تواجد كريستيانو رونالدو، عقب التنجاح في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة النصر ترغب في التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي إيمريك لابورت، بعد المفاوضات القوية بين العالمي وإدارة الفريق الإنجليزي.
وواصلت أن لابورت يرحب للغاية بالانتقال للنصر، وذلك من أجل خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.بينما شددت التقارير على أن اللاعب من المتوقع له أن يوقع على عقد لمدة موسمين مع العالمي خلال الفترة القليلة المقبلة.

و أسدل الستار أخيرًا على فعاليات البطولة العربية للأندية الأبطال 2023 المقامة في المملكة العربية السعودية، ونجح نادي النصر في الفوز باللقب على حساب فريق الهلال بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالطائف، ليحصد العالمي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ، اللقب.

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