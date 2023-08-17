تناول الفواكة والخضروات يوميًا يقلل من الزهايمر.. دراسة توضح

مرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعًا، وهو مرض تدريجي يبدأ بفقدان خفيف للذاكرة وربما يؤدي إلى فقدان القدرة على إجراء محادثة والاستجابة للبيئة، ويشمل مرض الزهايمر أجزاء من الدماغ تتحكم في الفكر والذاكرة واللغة.

ومرض الزهايمر هو حالة تقدمية، مما يعني أن الأعراض تتطور تدريجياً على مدى سنوات عديدة وتصبح

مع تطور الحالة ، تصبح مشاكل الذاكرة أكثر حدة ويمكن أن تتطور أعراض أخرى، الارتباك ، صعوبة التخطيط أو اتخاذ القرارات، مشاكل في الكلام واللغة، مشاكل في التنقل دون مساعدة أو أداء مهام الرعاية الذاتية، تغيرات في الشخصية.

كشفت دراسة بحثية حديثة، أن المواظبة على أنواع فواكه وخضروات بعينها لسنوات متتالية يقلل العرضة للزهايمر بـ50%، إذ وجدت الدراسة تراجع بمادة معينة متوافرة بالفواكه والخضروات، من أدمغة مصابي الزهايمر.

حلل فريقا من كلية فرجينيا الأمريكية للطب، أدمغة مرضى الزهايمر ليجدوا انخفاضا ملحوظا بمادة الكاروتين والمعروفة بالجزرين أيضا بفرق 50% عن النسبة بالأدمغة الطبيعية، وفقًا موقع ميديكال إكسبرس.

ويتوافر الكاروتين بكثرة في الجزر والطماطم والسبانخ والبرتقال والأناناس والمانجو والمشمش وأيضا في صفار البيض.

وتتبع الفريق بيانات 1000 شخص لمعرفة علاقة أنواع الفواكه والخضروات التي يتناولونها بمعدلات الزهايمر فظهرت أقل معدلات إصابات بين متناولي الأغذية المحتوية على الكاروتين، وجاءت نسبة انخفاض الإصابات بينهم بـ50%.

وأوضح الفريق أنه من الممكن الاستفادة بتلك المعلومة لعمل تحليل للكشف المبكر عن الزهايمر، إذ أن انخفاض الكاروتين بالدماغ من السهل معرفته عبر تحليل عينات من العينين دون الحاجة لأخذ عينة من الدماغ ما يعد أمرا بالغ الصعوبة.