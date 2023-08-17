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الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد رفع الرايات الحمراء.. الشواطئ الآمنة والخطرة في الإسكندرية

راية حمراء
راية حمراء

رغم ارتفاع درجات الحرارة، تم رفع الرايات الحمراء لليوم الرابع على التوالي تواصل شواطئ محافظة الإسكندرية، باستثناء الشواطئ التي تقع في نطاق شرق المحافظة، وتم وضع حواجز أمواج بها.

 

أسباب رفع الراية الحمراء:

عند وجود ارتفاع نسبي للأمواج مع ارتفاع سرعة الرياح، يتم رفع الريات الحمراء على الشواطئ، ورغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المحافظة ارتفعت أمواج شواطئ الإسكندرية بشكل كبير.

 

وطالبت محافظة الإسكندرية من المصطفين والرواد بتوخي الحذر والحيطة وعدم التوغل لمسافات بعيدة داخل البحر، والتواجد قرب رمال الشواطئ، للحماية من تيارات السحب، وارتداء جاكت الحماية للغير قادرين على السباحة.

 

الفرق بين ألوان الرايات على شواطئ الأسكندرية:

ألوان الرايات هي خضراء وصفراء وحمراء،  والراية الخضراء، يتم رفعها في حالة أن البحر آمن ويسمح بالنزول للمياه.

فى حال رفع الراية الصفراء، يكون المقصود به أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا، ويسمح بالنزول إليه ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وفي حال رفع الراية الحمراء تعنى خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا وأنه يجب الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

 

ونشرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية،  بيان أوضحت فيه أن هناك حالة من عدم الاستقرار النسبي علي شواطى القطاع الشرقي، حيث رفعت شواطئ القطاع الشرقي الراية الصفراء، فيما عدا القليل الذى رفع الراية الخضراء، وهى الشواطئ التى اكتمل بها حاجز الأمواج.

 

الشواطئ الآمنة والخطرة:

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ الشرقية آمنة بسبب حواجز الأمواج، واسماء الشواطئ الآمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، هى ميامي العام ،السرايا العام ،ايناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز ،وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية ، وتعاني شواطئ القطاع الغربي والعجمي حالة من عدم الاستقرار وتم رفع الراية الحمراء.

 

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