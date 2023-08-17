رجل يسحل شقيقته بالدقهلية يثير غضب السوشيال ميديا.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يسحل سيدة في الدقهلية وسط الشارع ويجرها من حجابها على الأرض إلى أن نزعه عنها، وسط توسلاتها وبكائها الشديد ومحاولات المارة لإنقاذها.

وانتشر مقطع الفيديو بين رواد تويتر، وأطلقوا هاشتاج خرتيت الدقهلية، وأكدوا أن الواقعة في محافظة الدقهلية، وأن الشخص هو شقيق السيدة وقام بحرمانها من الميراث، وقام بسحلها بعدما طالبته بحقوقها.

ونشر عدد من النشطاء صور للرجل، وأكدوا أنه يمتلك محل لبيع البويات، في مركز بلقاس عزبة جاد، ويدعى أ م أ، والمجني عليها تدعى سحر وتبلغ من العمر 55 عامًا.