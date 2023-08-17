إنذار بمنع فيلم «باربي» في مصر|أفكار شيطانية وترويج لمجتمع الـ"ميم"

أثار فيلم باربي حالة من الجدل والغموض، بعد أن انضمت الجزائر إلى قائمة الدول التي تمنع عرض الفيلم، قررت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية بشكل رسمي، سحب ترخيص عرض الفيلم الأجنبي من قاعات السينما الجزائرية، بعد الجدل واللغط الذي أثاره الفيلم، وسط أقاويل ان الفيلم يروج للمثلية الجنسية، وهو ما لا يتوافق مع المعتقدات الدينية والثقافية للدولة العربية.

فيلم باربي

إنذار بمنع فيلم «باربي» من العرض في مصر

قدم أيمن محفوظ، محام بالنقض، إنذار إلى وزيرة الثقافة بمنع فيلم باربي في مصر، موضحًا أن الفيلم يروج إلى أفكار شيطانية غريبة عن المجتمع المصري.

قال أيمن محفوظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» إن فيلم باربي مشبوه، ولا يروج فقط للمثلية والفكر النسوي المتطرف، ولكنه يروج أيضًا لهدم قيم الأمومة.

أوضح أنه شاهد «فيلم باربي» على الإنترنت بعد تسريبه قبل أن يتم طرحه في الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك دولا وحكومات رفضت فيلم باربي لديها.

فيلم باربي

وتابع محفوظ: «الفيلم من المفترض أنه موجه للأطفال، ويشمل ألفاظا نابية، وهدم فكرة الأمومة، وبيروج لأفكار هي بعيدة عن المجتمع المصري، وهذا أمر مرفوض تمامًا».

وأضاف المحامي بالنقض، أنه موجود دائمًا لتقديم اي شكاوي وإنذارات، ضد أي شيء يهدم قيم المجتمع المصري، قائلًا إن الأفكار الشاذة التي تخرج من الإعلام سبب ارتفاع نسب الطلاق في مصر، على حد قوله.

فيلم باربي

قلق في لبنان بسبب فيلم باربي

تسبب وزير الثقافة اللبناني "محمد المرتضى"، في حالة من الجدل بعد طلبه بمنع عرض فيلم باربي، بعد عرضه في السعودية والإمارات، حيث لاقى إقبالاً كبيراً من الجمهور، وسرعان ما انضمت الكويت والجزائر إلى لبنان لمنع الفيلم.

قال وزير الثقافة اللبناني، إن فيلم باربي من الأفكار التقليدية أو الشرقية للرجولة بشكل واضح، حيث تطمح المخرجة “غريتا غروينغ” إلى خلق عالم يتسم بالمساواة بين الجنسين بحسب تصريحها، ويستخدم الفيلم هذه القصة دون أن يقدم أي مشاهد تشير بوضوح إلى العلاقات المرفوضة في المجتمع بين شخصين من نفس الجنس، وبعد موجة من الانتقادات التي لاحقت الوزير عاد الفيلم لصالات العرض بعد أيام بحسب تقرير من قناة الجديد اللبنانية.

فيلم باربي

فيلم باربي