ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس.. وعيار 21 بـ2300 جنيه

أسعار الذهب.. قفزات هائلة شهدتها أسواق المشغولات الذهبية خلال ختام تعاملات، اليوم الخميس، في أسواق الصاغة المصرية، وقفز سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2300 جنيه، بارتفاع قدره 45 جنيها عن الأسعار الصباحية، ويُعد هذا العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المعدن الأصفروالمشغولات الذهبية خلال ختام تعاملات اليوم الخميس في محال الصاغة، حيث ارتفع سعر الذهب عن معدلاته المتدنية التي شهدها خلال الشهر السابق، ليحقق مستوى مرتفع اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

وشهدت الأسعار صعودًا صباحًا بالأسواق ما بين 17 : 23 جنيهًا، في سعر الجرام، لترتفع الآن بمقدار ما بين 39 : 51 جنيهًا.



وتتأثر أسعار الذهب في مصر، بحالة العرض والطلب، في أسواق الصاغة، والمتغيرات في البورصة العالمية، وحركة الدولار في البنوك.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب ارتفاعًا بنحو 51 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم، ليسجل 2628 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وقفز سعر جرام الذهب ليسجل 2300 جنيه، بارتفاع قدره 45 جنيهًا عن الأسعار الصباحية، ويعد هذا العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب صعودًا بمقدار 39 جنيهاً، عند 1971 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وانتعش سعر الجنيه الذهب، بنحو 360 جنيهًا، ليسجل 18,400 جنيه، ويصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب عالميًا

سجل الذهب أدنى مستوى في خمسة أشهر يوم الخميس بعد أن أشارت بيانات إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي وزادت احتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وزاد سعر الذهب الفوري، بنحو 6.83 دولار، ليسجل عند 1899.11 دولار للأوقية، وانتعشت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (أكتوبر 2023)، بنحو 0.05%، إلى 1910.8 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في سعر جرام الذهب غير السعر المعلن؛ هو المصنعية الخاصة بكل محل، وتختلف المصنعية من محل صاغة إلى آخر، كما يختلف من منطقة إلى أخرى.