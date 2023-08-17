ألماني وزوجته يرسمان Egypt2023 بشواطئ مرسى علم للترويج للسياحة

اعتاد السائح الألماني «ماندي» وزوجته «دينس» على زيارة مصر منذ عشر سنوات، و اختار هذه المرة أن يكون وداعه لشواطىء مرسى علم مختلفا، وشاركته زوجته في صنع مشهد تحول إلى صورة فوتوغرافية، وقررا أن يتشاركامع أصدقائهما بدافع الترويج وتحفيز الراغبين في قضاء أوقات ممتعة لزيارة شواطئ مصر.

يعشق «ماندي» وزوجته «دينس» مصر ومدنها السياحية، واعتادا زيارتها مرتين كل عام، وعقب انتهاء إجازتهما على شواطئ مرسي علم، أمس، قررا أن يساهما في الترويج لجمال الشواطئ المصرية على طريقتهما، من خلال فوتوسيشن يحمل كلمة إيجيبت 2023 وشاركا معا في حفر الجملة على رمال شواطئ مرسى علم، وتحول المشهد لصورر فوتغرافية لا تخلو من خفة دم وشقاوة زوجين، وقررا أن يتشاركا الصور مع أصدقائهما تعبيرا عن حبهما لمصر وشواطئها.

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ومدير عام إحد المنتجعات السياحية بمرسي علم، إن السائح الألماني وزوجته يترددا على شواطئ مرسى علم منذ عشر سنوات، ومعروف عنهما عشقهما للمدن السياحية المصرية، خاصة مرسي علم، وفي نهاية زيارتهما يبدو عليهما الحزن لمفارقة مصر.

وأوضح «عثمان» أن «ماندي» وزوجته يحملان الجنسية الألمانية، واستمرت إجازتهم على شواطئ مرسى علم 15 يوما، وانتهت أمس، وقبل رحيلهما قررا التعبير عن حبهما وعشقهما لمصر بتوثيق مشهد وداع، وصنعا صورة فوتغرافية على شواطئ إحدى المنتجعات بمرسي علم، تعبيرا عن حزنهما لمغادرة مصر، ورسما على الشاطئ كلمة Egypt2023.

وأضاف «عثمان» أن السائحان قررا التسويق لزيارة شواطيء مرسى علم في بلادههما، ونشرت الزوجة «دينيس» عبر حسابها على صفحات التواصل الاجتماعي تلك الصورة، وكتبت عليها عبارة «سنعود مرة أخرى»، كما نشرت عدة صور لشواطئ مرسي علم وقت الغروب والشروق، ودعت مواطنيها لزيارة مرسي علم.