حماقي يستعد لطرح أغنية "ده قلبي ده"

يستعد الفنان محمد حماقي، لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “ده قلبي ده”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب” ومنصات الإستماع الشهيرة .

موعد طرح أغنية ده قلبي ده لحماقي

من المقرر أن يطرح محمد حماقي أغنيته الجديدة “ده قلبي ده” اليوم في تمام الخامسة مساءً، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد إبراهيم، توزيع تميم.

تفاصيل أغنية حبيت المقابلة لـ"محمد حماقي":

أغنية "حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها:

" أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة.. بترقص طبلة

تفاصيل مختلفة جديدة

كدا هنطووووول كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المغازلة.. حبيت المغازلة

يخربيت التوليفة الملكة طالعة نازلة.. الملكة طالعة نازلة

لا.. نزلة طالعة

كدا هنطووووول كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك

أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك

كدا هنطووووول هنطول هنطول

كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة..

رقص طبلة بترقص طبلة

حبيت المقابلة حبيت المقابلة

الملكة طالعة نازلة

بترقص بترقص طبلة

كدا هنطووووول

كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

حبيت المقابلة.. أنا حبيت المقابلة".

أجدد أغاني محمد حماقي:

طرح الفنان محمد حماقي أخيرًا، أغنية لمون نعناع وهى من كلمات فلبينو أحمد، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها:

" هى سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير

فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير

ما هو أصل العيب مش عيبنا

أحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا ف ميمنعناش إنه

لو هو باع

أحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده

ده أحنا ما يلزمناش بياع

ولو هو راح

أحنا هنملى الكون أفراح

وهنرقص جدًا من بعده

ولا فارقة معانا جراح

لو هو باع

أحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده

ده أحنا ما يلزمناش بياع

ولو هو راح

أحنا هنملا الكون أفراح

وهنرقص جدًا من بعده

ولا فارقة معانا جراح

ما هو أصل العيب مش عيبنا

أحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا ف الآخر بان إنه

هو من البداية غلطة وقلبه مش بتاع دراما

جاي يأدن ليه في مالطا يلا وفي ستين سلامة

ماهو أصل العيب مش عيبنا

أحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا ف ما يمنعناش إنه

لو هو باع

أحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده

ده أحنا ميلزمناش بياع

ولو هو راح

أحنا هنملا الكون أفراح

وهنرقص جدًا من بعده

ولا فارقة معانا جراح

ماهو أصل العيب مش عيبنا

أحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا".