هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تعلن عن وظائف شاغرة

تصدرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بعدما أعلنت عن توفير فرص العمل المتاحة في هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

وكشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عن فتح باب التقديم لوظائف جديدة في مجالات هندسية وإدارية، وذلك للرجال والنساء على حد سواء.

هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

ويشار إلى أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، هي هيئة سعودية أنشأت عام 2000، ويقع مقرها الرئيس بمكة المكرمة. كان يطلق عليها سابقًا (الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة)، وفي عام 2009 سميت باسمها الحالي.

يأتي هدف إنشائها من أهمية التطوير والتنمية المستمرين للبنية التحتية لمنطقة مكة بصفة عامة، وللمسجد الحرام بصفة خاصة، وهي معنية بإعداد المخطط الهيكلي للمنطقة المركزية وتحديث المخطط الهيكلي لمكة وتنفيذ المشاريع المعدة للمنطقة.

موعد التقديم لوظائف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

وبحسب ما جاء في بيان هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، فأن التقديم على الوظائف الشاغرة، متاح الآن اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري.

الوظائف المطلوبة لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

وأوضحت إدارة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن الوظائف الشاغرة لديها في عدد من التخصصات، جاءت كالتالي:

أخصائي استثمار - (2 وظائف).

أخصائي أصول - (1 وظيفة).

أخصائي تميز تشغيلي - (1 وظيفة).

مسئول علاقات المستثمرين - (1 وظيفة).

محلل أعمال - (2 وظائف).

مهندس تخطيط حضري - (2 وظائف).

فيما جاءت الشهادات المطلوبة لوظائف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، كالتالي:

إدارة الأعمال.

التسويق.

العلاقات العامة.

الاقتصاد.

الشؤون المالية.

الهندسة الصناعية.

الإدارة الهندسية.

التخطيط الحضري أو ما يعادلها.

رابط التقديم على وظائف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

ويمكن التقديم على وظائف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية عبر الرابط التالي :" اضغط هنـــــــــــــــــا".



