المجنونة تعاود إرباك الأسواق واستقرار أسعار الأسماك وانخفاض المانجو في الاسماعيلية

شهدت أسواق الاسماعيلية اليوم استقرار في أسعار الطماطم على ١٠جنيعات للكيلو.

بينما ينخفض السعر الطماطم الأقل جودة ليصل الي ٥جنيهات في أغلب أسواق المحافظة .

وقالت سعدية مسلم من سكان ابو صوير، ان الطماطم طول عمرها كدة ترتفع وتنزل، بدون مقدمات وعشان كدة اسمها المجنونة وبتختلف من تأجر لتاجر ومن سوق لسوق.

بينما تري هدي علي موظفة بالصحة من سكان مركز ومدينة التل الكبير، أن أسعار الطماطم فيها تفوات كبير. وفي طماطم ب٥جنية وتصل بعضها الي ١٢جنية يعني حسب حالة الطماطم وبترتبط أسعار الطماطم بأسعار تكاليف الزراعة والنقل وطبعا بترتفع مع ارتفاع الأسعار ومع حرارة الجو.

ويختلف سعيد العادل من سكان مدينة القصاصين مع كل ماسبق ليؤكد أن جشع بعض التجار هوة الذي يؤدي إلي ارتفاع الأسعار والمفروض متابعة الغرفة التجارية بالاسماعيلية للاسعار ومحاسبة التجار الجشعين عن طريق وزارة التموين لازم يكون في حلول جزرية احنا بنشوف ان التجار بترفع الاسعار علانية دون محاسبة أو متابعة



وحول أسعار الأسماك قال تامر ابراهيم من مدينة ابوصوير ويعمل عامل يومية اننا لانعرف غير سمك الشبار وبصراحة في أسواق بتجمع كل اسعار الشبار بتبداء. من ٥٠جنية الي ١٠٠جنية وكل واحد يشتري حسب ظروفة



ويقول أحمد محمود موظف بالتربية والتعليم من سكان حي السلام بالإسماعيلية. ان سوق السمك يضم كل انواع الأسماك لكن الحقيقة احنا متعودين علي الشبار لانة انسب اكل لينا وايضا مناسب جدا للدخل الشهري لية وبسؤالة حول تعرف أية عن الجمبري والدنيس ابتسم قائلا. بسمع عنهم



وحول باقي اسعار الخضر استقر اليوم سعر البطاطس الكيلو ١٢جنية بينما كان سعر كيلو الكوسة ١٠جنيهات وكيلو البصل١٥جنية

بينما سجل كيلو الخيار البلدي ١٠جنيهات للكيلو



وحول أسعار الفاكة بدأت اسعار كيلو العنب من١٠,جنيهات وتختلف الاسعار حسب جودة المعروض

وأكد إبراهيم حازم انه من سكان حي اول الاسماعيلية أن موسم المانجة هذا العام يشهد استقرارا لأن في مانجة بتبداء من١٥,جنية للكيلو وتتميز المانجة الاسمعلاوي بسمعتها في كل الأسواق الداخلية والخارجية

وأكد خليل عوض من سكان مركز ومدينة القنطرة غرب أن بعض الاسعار استقرت اسعارها حيث استقر سعر كيلو الرمان علي ١٠جنيهات للكيلو والتفاح يبداء من ٣٠جنية



وناشد سكان محافظة الإسماعيلية ضرورة متابعة الجهات المعنية والتواجد بالاسواق لضبط عملية البيع والشراء لايقاف جشع التجار