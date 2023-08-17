أحد عمد مطروح: زيارة السيسي لنا مثمرة (فيديو)

وجه العمدة عيد السرحاني، أحد عمد مطروح، الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيارته للمحافظة أمس الأربعاء، قائلًا: “زيارة الرئيس لنا زيارة مثمرة ونستبشر خيرا بها، فقد بدأ التطوير بمشروع العلمين، وأصبح لدينا مشروع راس الحكمة، وإنشاء ميناء جرجوب، وكل هذه المشروعات الاستثمارية فيها فائدة كبيرة لأبناء المحافظة والشباب والأجيال القادمة”.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدنا بضخ المياه في المرحلة المقبلة

وأضاف “السرحاني” في لقاء مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدنا بضخ المياه في المرحلة المقبلة، كما وعدنا برصف الطريق من مطروح حتى السلوم والجمرك، وسيكون طريقا مزدوجا.

تكلفة الصرف الصحي في سيوة 3 مليارات جنيه

وتابع أحد عمد مطروح، أن تكلفة الصرف الصحي في سيوة 3 مليارات جنيه، وجرى تنفيذه، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن تطوير الجمرك يحقق فائدة كبيرة لمصر كلها وليس مطروح فقط، حيث تتجه سيارات نقل البضائع إلى ليبيا عبر المنفذ.

