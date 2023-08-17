انتشال جثمانين لطفلين شقيقين غرقا في ترعة بالشرقية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، من انتشال جثمانين لطفلين شقيقين، غرقا في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية كفر هربيط التابعة لمركز أبو كبير، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى أبو كبير المركزي، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط طفلين شقيقين في مياه ترعة بحر مويس

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلين شقيقين في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية كفر هربيط بنطاق دائرة مركز أبو كبير.

كشفت التحريات الأولية أن الطفلين أحدهما يدعى محمد، 10 سنوات، وشقيقه الأصغر يوسف، 5 سنوات، قد انزلقت أقدامهم وسقطا في مياه الترعة أثناء وجودهما برفقة شقيقتهما الكبرى.

فيما تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثماني الطفلين من مياه الترعة، وتم نقلهما إلي المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة وملابساتها.