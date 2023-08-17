ازهر الغربية يستعد لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها السبت المقبل

عقد اليوم بديوان المنطقة فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحه مدير منطقة الغربية الأزهرية وبحضور الشيخ اشرف شفيق مدير الإمتحانات ، اجتماعا موسعاً بالسادة رؤساء ومساعدي لجان الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني ،

وقد وجه فضيلته الشكر والتحية لما بذلوه من جهد وخروج امتحانات الدور الأول على أكمل وجه وبأقل أخطاء.

وحث فضيلته الجميع علي تحمل المسؤولية وبذل مزيد من الجهد،

وأوضح ضرورة تطبيق جميع تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات، والضوابط المعمول بها في امتحانات الشهادة الثانوية، والتواصل المباشر مع فضيلته وغرفة العمليات بالمنطقة في حالة وجود معوقات موضحًا كيفية التغلب عليها وتفادي حدوثها. وضرورة التصدي لكل طرق الغش بجميع أشكاله وأساليبه، ومنع استخدام المحمول لجميع المشاركين في اللجان، وعلي جانب آخر أشار فضيلته الي مراعاة الطلاب وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات وعدم ترهيبهم ،فهم أمانة في أعناقنا أمام الله عزوجل. أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بقسميها العلمي والأدبي السبت المقبل الموافق 19/8/2023 ، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 .

وأوضح فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني كما هو معمول به في الدور الأول، لأن هذه أخر وأهم مرحلة في تحديد مستقبل الطلاب، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، شدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب.

من جانبه بين الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الاستعداد والتجهيزات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بعد انتهاء أعمال الدور الأول مباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات في شكلها الجديد كان لها دور كبير في القضاء على ظاهرة الغش، كما كان لالتزام الطلاب والملاحظين في الالتزام بالتعليمات دور في نجاح امتحانات الدور الأول.

و أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن المستشارين المسؤوين عن الأسئلة بدأوا عملهم منذ بداية إعلان النتيجة وانتهوا من كتابتها وتم الطباعة يوم الخميس 10/ 8/ 2023 وتم إرسال أوراق الأسئلة يومي 11 و 12 من الشهر الجاري إلى مراكز توزيع الأسئلة، مضيفا أنه استعدت المناطق استعدادا كاملا لعمال الامتحانات، وتم إرسال جميع خطابات الندب والملاحظة إلى جميع المكلفين من المدرسين والمعاونين