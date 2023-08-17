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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

خمس جولات يجمع عايدة الأيوبي ومطرب الراب أرسينك للمرة الأولى.. فيديو

بين نارين
بين نارين

يتزامن مع عرض فيلم خمس جولات، طرح الشركة المنتجة للعمل تعاون يجمع بين المطربة الكبيرة عايدة الأيوبي، ومطرب الراب أرسينك بعنوان "بين نارين".

 

يشهد هذا التعاون اختلافًا كبيرًا نظرًا لطبيعة العمل بين الغناء والمتمثل في عايدة الأيوبي، والراب المتمثل في مطرب الراب أرسينك، والذي يعتبر تعاون لأول مرة بين نجمين مختلفين في طريقة الغناء والجمهور.

بين نارين غناء عايدة الأيوبي

بين نارين غناء عايدة الأيوبي، بالتعاون مع مطرب الراب أرسينك، منتج موسيقى ليجي سي، من إنتاج يحيى علام، وإخراج مازن أشرف، وتمثل ثاني تعاون بين شركة سوني ميوزك العالمية والمنتج يحيى علام بعد أغنية "عند بعند" لفليكس وحسين، والتي كانت الأغنية الدعائية الأولى لفيلم خمس جولات.


فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف


 

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