الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز برج العرب يتفقد أعمال تطوير الطريق بين المدينة والساحل الشمالي

أعمال تطوير الطريق
أعمال تطوير الطريق

قام المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بالمرور على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها أعمال تنفيذ تطوير طريق المدخل الغربي للمدينة ( طريق حسن علام ) الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي بطول 8.5 كم.

وأوضح همام، أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة " الأسفلت " في المسافة من 3500 إلى 4500 بالطريق الرئيسي الجانب الأيسر، حيث يشمل الطريق عدداً من الأعمال الصناعية، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة والالتزام بكافة معاير الجودة المطلوبة أثناء التنفيذ.

وفي سياق متصل، تابع  رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أعمال الطرق الجاري العمل بها داخل المدينة، ومنها الطريق المؤدي للجامعة اليابانية والجامعة التكنولوجية، مؤكداً الالتزام بالبرنامج الزمني للمشاريع الجارية والتنفيذ بأعلى جودة ودقة.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال الزراعة الجاري تنفيذها بعدة مناطق، حيث تم المرور على الأعمال الجاري تنفيذها بطريق المدخل الشرقي ومحور الجامعات ومنطقة الإسكان الاجتماعي، وكذا أعمال صيانة المسطحات الخضراء بالمدينة، مشدداً على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بتنفيذ جميع البنود طبقاً لمعايير الجودة المطلوبة، والانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة بالبرامج الزمنية للمشروعات.

مواد متعلقة

حملات لإزالة مخالفات البناء بمدن الشيخ زايد والشروق والعبور وبني سويف

الدراما تغير القوانين.. انفراجة وشيكة تنتشل الأرامل من قبضة قانون الوصاية

توقيع عقد إنشاء شركة "المقاولون العرب - لواندا" بإنجولا

جهاز النوبارية الجديدة يُكرِّم الطلاب المتفوقين دراسيًّا

معاون وزير الإسكان يتفقد مشروعات التطوير بمركز مارينا العلمين

نائب وزير الإسكان يلتقي ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية لبحث التعاون المشترك

تخصيص 9 مليارات جنيه لتنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي ببحيرة قارون

معاون وزير الإسكان يتابع مع صندوق تمويل المساكن موقف المشروعات الجارية