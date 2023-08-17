الطماطم بـ 4.5 جنيه .. أسعار الخضار بأسيوط اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة حالة من الاستقرار اليوم الخميس 17 أغسطس في سوق الشادر بمدينة أسيوط. حيث لم تشهد الأسعار تغيرًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة وعلى الرغم من ذلك، يتم إضافة ما بين 5 إلى 7 جنيهات لسعر الكيلو في التجزئة..

ووفقًا للتقارير، فإن أسعار الخضراوات بقيت مستقرة على مستوى سوق الشادر، حيث لم يطرأ أي تغيير كبير على أسعار الخضراوات الأكثر شيوعًا مثل الطماطم والبصل والفلفل.

فيما يلي أهم الأسعار للخضروات هذا اليوم في سوق الشادر بمدينة أسيوط :

سعر كيلو الطماطم بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر كيلو البطاطس يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

قيمة كيلو البصل تتراوح من 9 إلى 16 جنيه.

سعر الفلفل الرومي البلدي ثابت عند 6 إلى 9 جنيهات.

سعر الفلفل الحامي البلدي بين 7 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو الملوخية نحو 3 إلى 4 جنيهات.

سعر الخيار البلدي بين 4 إلى 6 جنيهات.

سعر ورق العنب البلدي بين 19 إلى 25 جنيهًا.

البامية تحتفظ بثبات في سعرها عند 16 إلى 24 جنيهًا للكيلو.

سعر الثوم يتراوح بين 24 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر خس كابوتشي ثابت بين 3 إلى 4 جنيهات.

سعر جزر بدون عروش ثابت بين 7 إلى 10 جنيهات.

سعر الفاصوليا بين 14 إلى 20 جنيهًا.

سعر الباذنجان البلدي تراوح بين 3 إلى 4.50 جنيه.

باذنجان أبيض ثابت عند 3 إلى 4.5 جنيهات.

سعر فلفل حامي بلدي يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

سعر فلفل حامي صوب ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

سعر فلفل رومي صوب من 7 إلى 10 جنيهات.

فلفل ألوان (أصفر / أحمر / برتقالي) من 15 إلى 25 جنيهًا.

سعر قرع عسل بين 18 إلى 24 جنيهًا.

أما بالنسبة لأسعار الفواكه، فقد جاءت على النحو التالي:

سعر الليمون البلدي بين 10 إلى 20 جنيهًا.

سعر الفراولة بين 7 إلى 10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 10 إلى 14 جنيهًا.

سعر العنب البناتي الأحمر بين 10 إلى 16 جنيهًا.

سعر الكيوي نحو 26 جنيهًا.

سعر الكانتلوب ما بين 6 إلى 12 جنيهًا.

سعر الخوخ البلدي العريشي ما بين 20 إلى 30 جنيهًا.

سعر المشمش الصحراوي قد بلغ 20 و40 جنيهًا.

سعر البطيخ بين 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر تفاح مصري ما بين 12 إلى 30 جنيهًا.

سعر المانجو البلدي تراوح بين 9 إلى 15 جنيهًا.

بهذا، يمكن القول إن سوق الشادر بمدينة أسيوط يشهد استقرارًا في أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، مما يعطي الأهالي فرصة لشراء المنتجات بأسعار مناسبة ومعقولة.