الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات استخراج برنت تأمينات 2023

برنت تأمينات
برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات إلكترونيًا 2023.. يبحث الكثير عن خطوات استخراج برنت تأمينات إلكترونيًا 2023، وذلك بطريقة بسيطة من خلال التسجيل على موقع الهيئة من على الإنترنت، باستخدام أي جهاز إلكتروني أونلاين.

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طريقة استخراج برنت تأمينات 2023

بمعرفة مكتب التأمينات التابع له

الذهاب إلى مكتب التأمينات ثم تقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة للموظف المختص من أجل الاطلاع عليها

استخراج برنت معاش

خطوات استخراج برنت معاش أون لاين إلكترونيًا، ويمكن للمواطن الذي أصبح على المعاش أن يستعلم عن معاش التأمينات الاجتماعية.

استخراج برنت معاش يتم بكل سهولة من خلال:

الدخول على موقع هيئة للتأمينات 

ثم إدخال الرقم التأميني للشخص الراغب في استخراج برنت معًا

سعر برنت التأمين 2023

هيئة التأمينات أتاحت استخراج برنت تأمينات مجانًا دون أي رسوم.

مدة صلاحية برنت التأمينات

مدة صلاحية برنت التأمينات، سيكون صالح في أي وقت قبل دخول شهر يوليو وبدء السنة المالية الجديدة.

الأوراق المطلوبة لعمل برنت تأمينات

وتشمل الأوراق المطلوبة لعمل برنت تأمينات

شهادة الميلاد أصل

وصورة للاطلاع عليها واستخدامها

 

أماكن استخراج برنت تأمينات 2023

من الممكن استخراج برنت تأمينات من أقرب مكتب تأمينات أو مكتب التأمينات الرئيسي في المحافظة، مع ضرورة توافر شهادة ميلاد وصورة منها.

مواعيد استخراج برنت تأمينات

تكون مواعيد استخراج برنت تأمينات  يوميًا، ما عدا العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، وتكون ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

استخراج برنت تأمينات الكتروني 2023

لاستخراج برنت تأمينات إلكتروني يجب اتباع الآتي:

الدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية.

ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

ثم الضغط على ​​بدء الخدمة.

ثم إدخال البيانات الشخصية، والتي تشمل البيانات الرئيسية.

 وهي: الرقم القومي والاسم الأول للأم.

اضغط على زر إرسال الطلب.   

ستظهر بيانات الرقم التأميني.

استخراج برنت تأمينات حديث 

يقوم الموظف المختص بعمل استعلام عن الرقم التأميني، ويستخرج بسهولة في نفس اليوم.

 إذا لم يتواجد رقم تأميني، يتم تسجيل رقم تأميني باسم الشخص.

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