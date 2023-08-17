جامعة سوهاج تشارك بالخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان "الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في الجامعات والمعاهد المصرية"، والذي أقيم تحت شعار "قوتنا فى شبابنا"، في الفترة من ١٣ وحتي ١٦ اغسطس الجاري بمعهد إعداد القادة بحلوان.

وأكد الدكتور حسان النعماني علي حرص إدارة الجامعة علي مشاركة طلابها ف كافة الفعاليات والانشطة والبرامج التدريبية التي تهدف الي استثمار عقول شباب وتاهيلهم وتوعيتهم بالقضايا والمشكلات المجتمعية، مؤكداً علي أهمية التوعية بالبرامج الخاصة لمواجهة وعلاج الادمان والمخدرات بهدف بناء جيل شبابي متعلم يدرك تأثيرات الإدمان ويمتلك القدرة على إتخاذ قرارات صائبة، الي جانب تعزيز الوعي بأهمية مكافحة وعلاج الإدمان بين شباب الجامعات والمعاهد المصرية والمساهمة في بناء المجتمع.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن البرنامج التدريبي يهدف الي تهيئة كوادر مؤهلين لتحمل المسؤولية، و تنمية قيادات شبابية قادرة على نقل رسائل مجتمعية وتفعيل الجهود التطوعية للشباب كقادة في مختلف مناطق مصر.

وأضاف صبري إبراهيم مدير رعاية الشباب المركزية ان البرنامج التدريبي تضمن عدد من المحاضرات التوعوية ومنها محاضرة عن تصنيفات المواد المخدرة ومدي خطورتها، الامن القرمي المصري ومحاربة الشائعات، البرامج العلاجية وكيفية مواجهة الإدمان والتعاطي، وسطية الخطاب الديني ومحاربة الافكار المتطرفة، بالإضافة الي عدد من الانشطة والفقرات الثقافية والرياضية والفنية.