الدقهلية تناقش عمل استراحات بمواقف سيارات السرفيس داخل مدينة المنصورة

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه بالتعاون والتنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل فإنه يتم حاليا دراسه مقترح يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة النقل لعمل استراحات بمواقف سيارات السرفيس داخل مدينة المنصورة وذلك فى إطار خطة المحافظه للقضاء على الازدحام وتقديم خدمه افضل لمواطنى محافظة الدقهليه وتيسيرا عليهم وذلك في ظل السعي المتواصل لرئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة..

وقال" مختار" انه تم بالفعل التنسيق مع جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى بوزارة النقل لدراسة طرح عدد 53 استراحه للركاب تشمل محطات السرفيس بمدينة المنصوره ومدينة طلخا وتشمل الاستراحات المزمع تنفيذها من قبل وزارة النقل كافة محطات السرفيس بمدينتي طلخا والمنصورة..وفي خطوة تمهيدية من قبل محافظة الدقهلية في اطار الخطة المشار اليها كلف "مختار" المحاسب احمد البنداري مدير عام المواقف بمتابعة اعمال نقل محطه سيارات السرفيس بشارع الجيش بعد اعمال التطوير به من محيط تمثال رمسيس إلى خلف دورة المياه العموميه بحي شرق المنصورة وعمل استراحه مؤقته للركاب بها..

ومن جانبه قال "مدير عام المواقف " ان نقل محطة رمسيس بالشارع يستهدف منع التكدس المروري وتحقيق السيولة المرورية عملا علي راحة المواطنين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير جميع مناحي حياة المواطن المصري وتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم وتحسين مستوي الخدمات المقدمه لهم من خلال إنشاء مواقف ومحطات سرفيس حضارية تسهل حركة تنقل المواطنين وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية في هذا الشأن.