تطوير ورفع كفاءة مباني الحملة الميكانيكية بمدينة شرم الشيخ

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ ، عرض تقديمي لمشروع تطوير مباني الحمله الميكانيكيه بمدينة شرم الشيخ، والذي يشمل مباني اداريه ومخازن وورش صيانه مختلفه ومظلات متعددة تسع ل74سياره ومعده متنوعه، وتطوير شامل لأرضيه الحمله من خلال استخدام البلاطات الأسمنتية ، فضلا على انشاء 12 وحده سكنيه لموظفي مجلس المدينه (عائلات) و12 وحده اخرى للعزاب ،

جاء ذلك من خلال عرض للواء رماح هاشم رئيس مدينه شرم الشيخ والذي افاد بان هذا المشروع سيتم انجازه خلال فتره لا تزيد عن عامين او اقل ،

واثنى المحافظ على هذا المشروع مؤكدا على الدعم الكامل له ليتواكب مع التطوير الذي تشهده مدينه شرم الشيخ.