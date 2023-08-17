نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف المشروعات المُشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعََا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، وذلك لمتابعة موقف المشروعات المشاركة و معدلات التسجيل على المنصة الخاصة بالمبادرة بالفئات ال ٦ التي تتضمنها المبادرة.

حيث اطلعت على الملفات الخاصة بالمشروعات ومدى استيفاءها للشروط و الضوابط المُعلَنة، مشددةً على ضرورة استكمال المشاركين بالمبادرة للجوانب والملاحظات التي رصدتها اللجنة لضمان منافسة أكبر عدد من مشروعات المحافظة بالتصفيات النهائية.

نائب محافظ الوادي الجديد تجتمع مع اللجنة التنفيذية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

نائب محافظ الوادي الجديد تجتمع مع اللجنة التنفيذية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية