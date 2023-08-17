اقام قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبه حسين صبره فعاليات تنفيذ مجلة الحائط نفذها الفنان علاء هنتش ونور الهدى حمزة لعمل مجلة الحائط تحمل العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار التوجيهات التي وجّهتها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتي تم بموجبها إصدار التعليمات من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، تم تنظيم هذه الفعاليات في فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي، ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وتهدف هذه المجلة إلى تناول مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تهتم بتعزيز الثقافة والفن في المنطقة. حيث تحتوي المجلة على مقالات تسلط الضوء على الفنانين المحليين والعروض والحفلات المسرحية. كما تقدم المجلة أيضًا مقابلات مع الفنانين ورؤى ابداعية حول عالم الفن والثقافة.

وقد تم تنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل التي تناولت موضوعات تربوية وتعليمية، بالإضافة إلى فعاليات فنية مبتكرة في مختلف المجالات. وشهدت هذه الفعاليات حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل المجتمع المحلي والمهتمين بالثقافة والفن.

وتأتي إقامة هذه الفعاليات في إطار جهود وزارة الثقافة لدعم الثقافة والفن في مختلف المناطق عبر المملكة، وتعزيز قدرات الشباب والفنانين المحليين، وتعزيز الوعي الثقافي والفني في المجتمع.

وتعكس هذه الفعاليات التزام قصر ثقافة الغنايم بالترويج للثقافة والتربية الفنية في المنطقة، وتوفير فرص للشباب والفنانين للتعبير عن أنفسهم ومشاركة إبداعاتهم. ومن المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات على مدار الصيف بهدف إثراء حياة المجتمع المحلي بالثقافة والفن.

قصر ثقافة الغنايم يواصل تنفيذ مجلة الحائط

قصر ثقافة الغنايم يواصل تنفيذ مجلة الحائط

قصر ثقافة الغنايم يواصل تنفيذ مجلة الحائط

قصر ثقافة الغنايم يواصل تنفيذ مجلة الحائط

قصر ثقافة الغنايم يواصل تنفيذ مجلة الحائط

قصر ثقافة الغنايم يواصل تنفيذ مجلة الحائط