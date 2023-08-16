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رئيس مجلس الإدارة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يوسف الجوهرى ينضم لـ المصرى 4 مواسم

يوسف الجوهرى ينضم
يوسف الجوهرى ينضم للنادى المصرى

نجح مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي فى التعاقد مع يوسف الجوهري لاعب خط وسط فريق المقاولون العرب لمدة أربعة مواسم.

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وحصل المصري على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق بعدما سدد المقابل النقدي للصفقة. 

وجاء التعاقد مع يوسف الجوهري بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر. ويبلغ الجوهري من العمر  25 عامًا ويشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع مع إجادته للعب بكافة مراكز خط الوسط.

 وسبق ليوسف الجوهري الإنضمام لمنتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأوليمبي خلال السنوات الماضية .