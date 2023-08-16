أخطر 4 عادات خاطئة ممنوعة أثناء الحمل تهدد صحة الجنين.. طبيبة تحذر

حذرت طبيب أمراض نساء وتوليد، السيدات الحوامل من ممارسة بعض العادات السيئة التي تسبب لديهن عواقب صحية خطيرة فيما بعد خصوصًا أثناء الحمل، أو السعي إلى الحمل، مثل تناول الوجبات السريعة التي تسبب السمنة، أو شرب الكافيين.

عادات سيئة تهدد صحة الحوامل والجنين أثناء الحمل:

ووفقًا لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا"، إليكِ قائمة بأبرز العادات السيئة التي تمارسها النساء الحوامل وقد تضر بصحتهم، حسبما أوصت الطبيبة.

عادات سيئة تهدد صحة الحوامل والجنين أثناء الحمل

1- التدخين:

يسبب التدخين الكثير من المضاعفات للأم والطفل، فمن الصعب جدًا تحقيق الحمل بسبب التدخين، فضلًا عن تسببه في الولادة المبكرة وحدوث مضاعفات إلى حديثي الولادة، حيث تتكون السيجارة من النيكوتين وأول أكسيد الكربون والقطران، اللذان يتركان أثرًا سيئًا على الجنين، خصوصًا على نموه ورئتيه.

2- الكافيين:

إن تناول أكثر من كوبين من القهوة يوميًا قد يسبب مشاكل في الخصوبة لاحتوائه على مادة الكافيين، فضلًا عن تسببه في حدوث الإجهاض أيضًا.

3- الوجبات السريعة:

تحتوي الوجبات السريعة على الكثير من الزيت وهو أمر غير مفيد للجنين ويضر صحته، لأنه قد يضيف كيلوجرامات إضافية للأم وطفلها، وبالتالي يؤدي إلى ولادة معقدة.

4- تناول السكريات:

من الضروري تجنب تناول الحلويات أثناء الحمل منعًا للإصابة بمرض السكري، إذ يؤدي ارتفاع مستوى الجلوكوز أثناء الحمل إلى إصابتك بمرض السكر.