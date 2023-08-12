تأثير أكل المانجو على الحوامل والجنين أثناء الحمل.. ممنوعة في هذه الحالة

تختلف آراء الأطباء حول إمكانية تناول المانجو خلال فترة الحمل، فعلى الرغم من أنها غنية بعدد من العناصر الغذائية المفيدة للمرأة الحامل، إلا أنه يُنصح بعدم الإفراط فيها، وتناول حبة واحدة عل الأقل في اليوم منعًا لزيادة الوزن وأمراض أخرى.

تأثير تناول المانجو أثناء فترة الحمل على الجنين:

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث شوت" الطبي، أشار الأطباء إلى أن تناول المانجو قد يكون مفيدًا للنساء الحوامل لأنها غنية بالحديد وفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم وحمض الفوليك، والألياف، مما يمنع الإمساك، كما أنها مصدر جيد للطاقة ومضادات الأكسدة.

تأثير تناول المانجو أثناء فترة الحمل على الجنين

ولكن في الوقت نفسه، قد لا يكون تناول المانجو هو الخيار الأفضل للنساء الحوامل المصابات بسكري الحمل لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر.

وأوصى الأطباء بضرورة توخي الحذر أثناء شراء المانجو من السوق لأنها قد تحتوي على مواد كيميائية تجعلها تنضج بشكل أسرع، لذا من المهم تجنب استهلاك المانجو الناضج صناعيًا بمواد كيميائية مثل كربيد الكالسيوم "محظور بموجب معايير ولوائح الغذاء والسلامة، 2011" والذي يضر الحامل والجنين في آن واحد.

الآثار الجانبية الشائعة لتناول المانجو:

وتشمل الآثار الجانبية الشائعة لتناول المانجو، مشاكل في المعدة والنعاس وتقرحات الفم وخدر في اليدين والقدمين، لذا تجنب المانجو التي تبدو صحيحة من الخارج ولكن الداخل قاسي أو نيء، كما أنه من الضروري غسلها جيدًا وغسل اليدين أثناء تناولها والامتناع عن تناول القشر، وتقشيرها قبل الأكل.