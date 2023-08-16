الشرشابي: استغلال كافه إمكانيات الهيئه لتحسين مستوى النظافه ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ

أكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، على رؤوساء الافرع ومديري المناطق أن المهمه المكلفين بها هي الإشراف وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه المشرفين مع إعطاء الأولوية للمشرفين والعمال للأداء علي أرض الواقع .

جاء ذلك خلال اجتمع اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل واناره القاهرة، بالمركزيه للنظافه والمركزية للشؤون الفنيه في إطار حرص الهيئة العامة لنظافه وتجميل واناره القاهره علي تطبيق منظومة متكاملة للنظافه.

وأشار الي أهميه استغلال كافه إمكانيات الهيئه من السيارات والمعدات من سيارات الكنس الالي وسيارات الشفط وسيارات المياه والتروسيكلات وجميع ادوات النظافه لتحسين مستوى النظافه ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومه النظافه بكافه قطاعات ومربعات الشماليه والجنوبية .

ستمرار العمل والمجهود وتطبيق ما تم الي واقع فعلي على الارض يسهم في زيادة رفع مستوي النظافه

وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة، على استمرار العمل والمجهود وتطبيق ما تم الي واقع فعلي على الارض يسهم في زيادة رفع مستوي النظافه مواكبه مع التطوير الشامل لكافه ارجاء العاصمه .

واستمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، لخطه كل فرع من أفرع الهيئه بالمنطقه الشماليه و الجنوبيه كلا في قطاعه ومنطقته كما تم الاستماع الى شرح من رؤوساء الافرع ومديري العمليات بكل شركه من شركات توريد العماله مع مدير چراچ كل فرع لاستعراض اهميه دور كل واحد في المنظومه من اول العامل حتي مدير المنطق.

كما تم الاستماع إلي رؤوساء الافرع في معرفه حدود كل فرع الاداريه و في توزيع المشرفين علي الفرع كاملا مع توزيع نصيب كل مشرف من الشوارع الرئيسية والفرعية وعدد العمال موزعين علي الشوارع ونصيب كل عامل من الشوارع المسؤول عنها علي مدار الثلاث ورديات طوال اليوم مدعومة بخرائط تفصيلية لخطه التشغيل اليوميه بعدد الشوارع الرئيسية والفرعية والحواري والازقه كلا في قطاعه ومنطقتة.

حضرا الاجتماع العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئه والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئه للنظافه والمهندسة رحاب اباظه رئيس المركزيه للشوؤن الفنيه والمهندس اسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية والمهندس عمر منير مدير المنطقه الشماليه والمهندس أحمد شلبي مدير المنطقه الجنوبيه والساده رؤوساء الافرع والساده مديري المجمعات و الجراچات والساده مسؤولي شركات توريد العماله بالمنطقتين.