صعوبة لحاق محمد شريف بمباراة الخليج وأهلي جدة غدًا

نجح الخليج السعودي في التعاقد مع الهاجم محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن موقف محمد شريف من المشاركة مع الخليج أمام الأهلي في دوري "روشن".

وأوضحت أن اللاعب المصري صعب يلحق بمباراة فريقه أمام أهلي جدة، في المباراة التي ستنطلق في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وكان الخليج قد تلقى خسارة من نظيره الفيحاء في الجولة الأولى من المسابقة المحلية بنتيجة 3/1.

تصريحات ميدو عن محمد شريف

في نفس السياق، تحدث الإعلامي ولاعب الزمالك وتوتنهام الإنجليزي السابق أحمد حسام ميدو في تصريحاته عبر برنامجه "الريمونتادا" عبر قناة المحور، حيث قال: "مغادرة محمد شريف الأهلي في الوقت الحالي صحيح بنسبة 100% خاصة أن عقده لا يزال ممتدا لعام ويكون لاعب حر، لذلك ما يفعله الأهلي صحيح"

وتابع ميدو تصريحاته:"بدلا من خسارة محمد شريف مجانا، يستفيد الأهلي بالأموال وبالعرض الخليجي".

وأردف: "محمد شريف غير راض عن نسبة مشاركته في المباريات مع الأهلي وهذا حقه، كان تفكيره الانضمام للخليج، ويُمكن أن يتألق وينتقل لفريق أكبر"

بينما علق على مستقبل علي معلول وعمرو السولية: "إذا استمر علي معلول مع الأهلي مرتبه أعتقد سيتم تخفيضه 25% بسبب الدولار، وعمرو السولية سيتم تقديم عرض له إما البقاء لمدة موسم أو الرحيل"

وأتم شريف تصريحاته: " المهاجم صلاح محسن قادر على القيام بنفس دور محمد شريف في الأهلي، ولكن ما أقوم بتوضيحه، مفيش حاجة في قوانين الفيفا بتقول إن محمد شريف لو رجع الدوري المصري يرجع على ناد معين، في نسبة بيع بس ده اللي بيمنحه ليك الفيفا غير كدة لا".

بيان محمد شريف على رحيله عن الأهلي

أصدر محمد شريف بيانًا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث قال:" أنا مش لاقي كلام يوصف جماهير الأهلي ولا يوفي حقكم عليا بعد ربنا سبحانه وتعالي كنتم انتم خير دعم ليا وخير سند في اوقات صعبه ليا وللفريق ككل بشكركم . وبعتذر عن اي تقصير في يوم حصل مني وهتفضل اصواتكم ديما معايا وجوايا يااعظم جمهور في العالم.. جمهور الاهلي هو من يصنع النجوم دمتم نعمة".

وتابع مهاجم الأهلي::" أشكر ادارة النادي الاهلي انها ساعدتني وادتني الفرصه ان اخر ج من الباب الكبير ومن خلالهم وتحت اشرافهم هما ، اول مااتعرض عليا العروض كنت حريص علي توجيهها للاداره لدراستها قبلي انا شخصيا وكمان لحفظ حقوق الكيان نفسه قبلي انا شخصيا وتحقيق اكبر افاده للكيان".

وأكمل:" اللي يجي الاهلي ويتشرط عليه في تجديد ولا غيره انا خارج من باب الاهلي الكبير ولله الحمد حاولت افيد النادي علي اد مااقدر وده ميجيش جزء من فضل النادي عليا شخصيا وده شي يشرفني، وديما يكفيني ويكفي اولادي ان اسمي موجود في سجلات النادي وهذا من فضل الله عليا".