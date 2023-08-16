توقيع عقد إنشاء شركة "المقاولون العرب - لواندا" بإنجولا

وقعت شركة المقاولون العرب، في دبي، عقد إنشاء شركة "المقاولون العرب-لواندا" في إطار الشراكة بين شركة عثمان أحمد عثمان، وشركة ميركونز الإنجولية.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على بناء جسور التعاون مع الدول الإفريقية، لفتح آفاق عمل لشركات المقاولات المصرية في مختلف ربوع القارة.

قال المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب: “إن الشركة ستختص بتنفيذ مختلف المشروعات الإنشائية بدولة أنجولا”.

جلسات تشاور مع هيئات الحكومة الأنجولية وشركات المقاولات المحلية:

أضاف العصار، أن توقيع التعاقد كتتويج للزيارة الناجحة التي قام بها كارلوس ألبيرتو، وزير الإسكان والبنية التحتية الإنجولية، للقاهرة بناء على دعوة من نظيره المصري الدكتورعاصم الجزار، وتلا ذلك زيارة قيادات شركة المقاولون العرب لدولة إنجولا، وعقد الكثير من جلسات التشاور مع هيئات الحكومة الإنجولية وشركات المقاولات المحلية.

يشار إلى أنه من المقرر استكمال التعاون بزيارة الدكتور عاصم الجزار، إلى دولة أنجولا خلال الشهر المقبل، لتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان والبنية التحتية بإنجولا، طبقًا لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة السابقة للوزير الإنجولي.