كلام X الرياضة

الأربعاء 16/أغسطس/2023 - 07:54 م 8/16/2023 7:54:32 PM

أُسدل الستار على الموسم الكروى المصرى دون استكمال بطولة كأس مصر، والذى سيستكمل الموسم القادم، وانتظرت الجماهير وكلها شوق بداية الدوريات الأوروبية والتى بطبيعة الحال لها مواعيد محددة ومعروفة، ومع بدايتها تكون رحلة من المتعة بفنون الكرة الحديثة المحرومين منها هنا، وبالطبع يأتى الدورى الإنجليزى على رأسها جميعًا، وخاصة لرؤية نجمنا المحبب «مو» وفريق ليفربول الذى له الآن أغلبية من كل ألوان المشجعين المصريين والعرب، وكان موعد المباراة الأولى بين الليفر وتشيلسى، وبدأ محمد صلاح المباراة بشكل أكثر من جيد، وخلال الشوط الأول صنع أكثر من أسيسيت أسفر إحداها عن الهدف الوحيد، وتمكن من إحراز هدف ولكن تم إلغاؤه بناءً على قرار حكم الفيديو، وبعد منتصف الشوط الثانى كان قد قرر تغييره والذى أبدى صلاح امتعاضه منه بشكل لافت وغير مطلوب من نجم وقدوة فى حجمه! وهنا يجب أن تراجع نفسك يا صلاح لأنه هناك دائمًا شعرة فاصلة بين الثقة بالنفس والغرور، ورغم كل التبريرات التى ساقها كلوب مدافعًا عن تصرفك، إلا أن غضبك كان غير مبرر، فأنت لست بحاجة لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية التى بالفعل حققت منها الكثير والتى سيصعب على الكثيرين الوصول إليها، بل وستظل صامدة لوقت طويل فى تاريخ البريميرليج، كما مع الأيام القادمة وبإذن الله سوف تحقق المزيد منها مع العديد من البطولات.

وفى نهائى البطولة العربية ظهر الأسطورة كريستيانو رونالدو يتصرف بطريقة مختلفة تمامًا، وشاهدناه كيف يستمع للمدرب بتواضع ويتبع كل تعليماته بمنتهى الطاعة! واستمر هكذا طوال المباراة حتى خروجه مصابًا، والتى خلالها أحرز هدفين قاد بهما زعيم السعودية «النصر» للفوز على الهلال غريمه التقليدى وحصل لأول مرة على كأس البطولة العربية.

أخيرًا.. بعيدًا عن الرياضة ومع بداية الصيف وإلى الساحل الشمالى، فهناك مدينة العلمين الجديدة واحتفالاتها الفنية والرياضية الكبيرة، والتى تجذب لحضورها العديد من العائلات المصرية والعربية، وهى استمرار لليالى التلفزيون، وستكون أفضل دعاية لهذه المدينة الساحلية الحديثة، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة اتخذت من مدينة العلمين مقرًا صيفيًا لها فأصبحت تحظى بكل الاهتمام الرسمى والشعبى، ويفصل بينها وبين مارينا العلمين سور، ومارينا تعتبر درة الساحل الشمالى وأشملها من حيث تواجد العديد من الخدمات على مدار السنة، وهذا الأمر لا يتواجد فى كافة قرى الساحل.