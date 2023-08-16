المنطقة الغربية لمصر تتحول لبقعة نموذجية يزينها المفاعل النووي.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عبدالستار حتيتة، إن العمل في المشروعات القومية كافة تسير على خطى ثابتة ومتميزة في المجالي الزراعي والمائي والصناعي والطرق بجانب مشروع الضبعة النووية الذي يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، منوها أن جلسة الرئيس السيسي اليوم مع أهالي مطروح وسيوة كانت جلسة مميزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن القيادة السياسية غيرت فكر المواطنين إلى التصنيع والاستثمار في المشروعات، مؤكدًا أن المياه أصبحت منتظمة في محافظة مطروح بعد أن كان يعاني الأهالي في السابق، وهذا مؤشر طيب للمواطنين من خلال تغيير المواسير والمعدات القديمة.

خدمة الجانب الليبي

ونوه إلى أن المشروعات القومية لا تخص محافظة مطروح بعينها وإنما المشروعات ستخدم الجانب الليبي، حال استقرار الوضع الأمني، والمحافظات المجاورة.

وبشأن مشروع القطار السريع، علق عضو مجلس النواب قائلا: سيحقق نقلة نوعية باعتباره مواصلة اقتصادية وسريعة ومميزة من مطروح إلى القاهرة.