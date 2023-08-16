حالة استنفار بأحياء المنطقة الجنوبية لرفع اشغالات المحلات والكافيهات والباعة الجائلين

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المعادي ودار السلام و حلوان والمعصره ومصر القديمة في رفع كافة أشكال الاشغالات والتعدى من الطرق العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتابعة المستمرة فى ذلك.

وفي اطار التعليمات بضرورة شن حملات أشغالات وفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الاعمال المخالفة للقانون ومنها مخالفات الباعة الجائلين ورصد وضبط المخالفين واتخاذ كافه الاجراءات القانونية قام حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان وبمعاونة القوات الشرطية والمتابعة الميدانية والاشغالات والاجهزة المعنيه بحملة اشغالات صباحية مكبرة تمكنت من رفع جميع الاشغالات من محيط محطة مترو حلوان والشوارع المحيطة بها والتي تعيق حركة رواد المترو كما تم اخلاء محيطها من الباعة الجائلين وتمكنت الحملة الي اعادة الانضباط بالشارع .

وبناء على الشكوى الواردة للقضاء على الاشغالات والمخالفات قام السيد لواء دكتور طارق بحيرى رئيس حى المعادى بالتوجيه لعمل حمله مكثفة بالتعاون مع ادارة المحلات والمتابعة الميدانية و الإشغالات على شارع الخمسين وشارع الزهراء الرئيسي وميدان الجراند مول والنهضة و دجلة وشارع ٢٣٣ وميدان فيكتوريا و شارع ٢١٦ حيث تم رفع وازاله كافه الاشغالات وذلك حرصا على القضاء على المخالفات وإعادة الانضباط .

️ واستمرارا لجهود حي المعصرة في القضاء على الاسغالات والمتابعة المستمرة لرصد كافة المخالفات وبتعليمات اللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة بالتنسيق مع إدارة الاشغالات قامت حملة مكبرة لرفع الاشغالات من منطقة المعصرة المحطة وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الاشغالات والتعديات الموجود بالطريق العام وتم إيداعها بمخازن الحي وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك لعودة الانضباط لشوارع العاصمة .

ولاعادة الانضباط بجميع شوارع وميادين المنطقة قامت الاجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بقيادة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمه بعمل حملات لرفع الإشغالات بالتعاون مع المتابعة الميدانية ، و الإشغالات حيث تم عمل حمله بشارع المنيل ، ومحيط القصر العيني ، وامام كازينو المعموره ؛ لرفع الإشغالات والتعديات مع تكثيف الحملات لرفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين ،وإزالة الإشغالات والتعديات من نهر الطريق.

️ كما قامت الاجهزة التنفيذية بحي دار السلام برئاسة اللواء عبد التواب محمد بتنفيذ حملة لرفع جميع الاشغالات الموجوده بشارع الفيوم مع المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على اخر المستجدات وازالة الاشغالات اولا بأول.

وشهدت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية فى عدد من الأحياء لرفع الاشغالات من الشوارع وذلك ضمن خطة المنطقة لتحقيق الانضباط و السيولة المرورية بالشارع طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.