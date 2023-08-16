اسيوط تعقد جلسات التشاور المجتمعي لمناقشة تقييم الاثر البيئى لتوصيل الغاز الطبيعى

عقدت شركة طاقة للغاز والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) بالتنسيق مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئه "بتروسيف" اليوم الاربعاء ، جلسة التشاور المجتمعي بمحافظة اسيوط لمناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لمراكز ساحل سليم، منفلوط وابوتيج فى إطار الحرص على تطبيق مبدأ التنمية المستدامة وذلك تحت رعاية ودعم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

جاء ذلك بحضور النائب المهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الطاقة والبيئة و اللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسيوط ومن شركة بتروسيف الكيميائي محمد سعد والكيميائي محمد عبد المنعم مديري عموم مساعدين ادارة البيئة والاقتصادي أسامة كمال الاستشاري الاجتماعي ، ومن شركة ايجاس المهندس محمد عصام مهندس بادارة البيئة، والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة ، ومن شركة طاقة للغاز المهندس إيهاب صلاح مدير منطقة أسيوط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة أبوتيج وممثلي شركات القطاع وقيادات المجتمع المدني، والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية بمحافظة أسيوط .

وأوضح محافظ أسيوط، أن عقد ومتابعة جلسات التشاور المجتمعي وتقييم الاثر البيئى لمشروعات الغاز تأتي بالتنسيق مع رؤساء تلك المراكز وشركات الغاز الطبيعي التي تعد شريان الحيوي الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية وبمشاركة كافة الجهات المعنية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لافتاً إلى اهتمام الدولة بتنفيذ تلك المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعمل بكل جد على توفير حياة كريمة لهم وفقاً للامكانات المتاحة، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات والبرامج التي تقدم خدمات للمواطنين بكافة ربوع المحافظة خاصة في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر مشروعات تنموية على أرض المحافظة ، لافتًا إلى أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمراكز ساحل سليم ومنفلوط وابوتيج يعتبر مكون هام من الاستراتيجية القومية لقطاع البترول والتى تهدف لتلبية متطلبات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل للمواطنين وتوفير العملة الصعبة من خلال تقليل الاستيراد .

حيث تم خلال جلسة التشاور الترحيب بالحضور والتعريف بشركة طاقة للغاز ثم تم شرح انظمة السلامة بشركة أسيوط لتكرير البترول وشرح مراحل تنفيذ المشروع والبيئة والصحة المهنية لشركة طاقة للغاز ومن ثم قام مديري عموم مساعدين ادارة البيئة بشركة بتروسف والاستشاريين المعتمدين بجهاز شئون البيئة السيد أسامة كمال الاستشاري الاجتماعي بعمل العرض التقديمي لشرح الاثار البيئة والاجتماعية للمشروع حيث تمت الإشارة إلى أن أعمال المشروع المقترح تم استنادا إلى المعايير المتبعة التي تأخذ في اعتبارها أقصر مسار وأقلها تكلفة، بالإضافة إلى اعتبارات التصميم الهندسي والعوامل المتعلقة بالبيئة والمجتمع المحيط، وتطبيق قانون 4 لسنة 1994 والتعديلات التي تليه.

وقامت شركة بتروسيف ومسئولي شركة طاقة للغاز بالرد على كافة الاستفسارات والمناقشات التي تم طرحها من جانب الحضور .