ضبط 2600 كجم سماد يوريا مدعم في أبو كبير بالشرقية

قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية.

وفي هذا الإطار، تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، من ضبط سيارة ربع نقل محمله بكمية من سماد اليوريا مقدارها ( 52 ) شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي 2600 كجم حوالي 2 طن و 600 كجم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر اللازم بالواقعة.

كما قامت الحملة باستكمال عملها وتم تحرير ٣ محاضر لعدد من أصحاب محلات السوبر ماركت، لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي بداخل المدينة.