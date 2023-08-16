بانر جامعة الأميرة نورة.. فتح التسجيل الإلكتروني بالسكن الجامعي

بانر جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.. زادت معدلات البحث عليها خلال الساعات الأخيرة لمعرفة تفاصيل التسجيل الإلكتروني بالسكن الجامعي عبر النظام الأكاديمي بانر (9)، وذلك بالتزامن مع إعلان عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن مواعيد إصدار البطاقات الجامعية واختبار اللغة الإنجليزية للطالبات المقبولات في الفصل الدراسي الأول من عام 1445هـ.

ونشرت جامعة الأميرة نورة بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل السكن الجامعي عبر النظام الأكاديمي بانر ومنها شروط ومستندات القبول.

خدمة التسجيل الإلكتروني في سكن الطالبات..شروط القبول

قبول الطالبة في إحدى كليات الجامعة وانتظامها في الدارسة.

أن تكون إقامة أسرة الطالبة خارج مدينة الرياض على أن لا تقل المسافة عن150 كلم .

دفع رسوم الوحدة السكنية بالإضافة الى التأمين .

ألا يكون قد سبق فصل الطالبة نهائيًّا من السكن الجامعي .

الموافقة على ميثاق السكن الجامعي .

اكتمال البيانات أو المعلومات عند التقديم .

جامعة الأميرة نورة.. المستندات المطلوبة لسكن الطالبات

1. تعبئه استمارة طلب تسجيل الطالبة بالسكن الجامعي ، يمكنك الاطلاع على دليل المستخدم لتقديم طلب سكن-طالبات اضغط هنا​

2. إثبات سكن الطالبة خارج منطقه الرياض بصورة معتمدة من العنوان الوطني

3. صورة مصدقة من شهادة الثانوية العامة

4. بطاقة الهوية الوطنية للطالبة أو الإقامة لغير السعوديات

ولفتت الجامعة أنه عند استكمال كافة الإجراءات السابقة يتم اشعار الطالبة على بريدها الالكتروني بموعد المقابلة الشخصية والفحص الطبي، موضحة أن القبول النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، ولا يُنظر للطلبات الغير مكتملة.

جامعة الأميرة نورة..تعليمات خاصة بإصدار البطاقة الجامعية

وكانت جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن رحبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بطالباتها المقبولات للعام الجامعي 1445هـ، موضحة تعليمات خاصة بإصدار البطاقة الجامعية والتي تتمثل في:

⦁ يمنع منعا باتاً دخول المرافقات مع الطالبات

⦁ الحضور قبل نصف ساعة من الوقت المحدد

⦁ إحضار أحد الوثائق التالية

⦁ أصل بطاقة الهوية الوطنية للطالبة.

⦁ أصل بطاقة العائلة مع أصل جواز السفر ساري المفعول.

⦁ على الطالبة طباعة (أو تصوير) إشعار الموعد وإحضاره

⦁ إحضار ما يثبت فصيلة الدم من أي مستوصف أو مستشفى أهلي أو حكومي أو إحضار صورة من شهادة الميلاد إن كانت تحوي فصيلة الدم لطباعتها على البطاقة الجامعية.