النائب خالد طنطاوى: مهرجان العلمين وضع الساحل الشمالي على خريطة السياحة العالمية

أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب أن مهرجان مدينة العلمين الجديدة حقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة فى وضع منطقة الساحل الشمالى بأسرها على خريطة السياحة العالمية بعد نجاحه في جذب السياح من مختلف دول العالم بصفة عامة والسياح الأشقاء من الدول العربية بصفة خاصة لما شهده من فعاليات مختلفة فنية ورياضية وأنشطة بحرية وجعل من الساحل الشمالى كله مقصدًا سياحيًا هامًا لكثير من سياح دول العالم.

وطالب " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن وزير السياحة والاثار أحمد عيسى بصفة خاصة استغلال هذا الحدث الكبير والعالمى فى وضع استراتيجية واضحة المعالم والمعايير للترويج السياحى لمدينة العلمين الجديد ولمنطقة الساحل الشمالى

مؤكداً أن مدينة العلمين الجديدة شهدت زيادة كبيرة في أعداد السائحين القادمين إليها خاصة من الدول العربية ولأول مرة زيادة معدلات السياحة الأوروبية لمنطقة الساحل الشمالي بشكل عام خاصة السائحين القادمين.

ووجه النائب خالد طنطاوى تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الرؤية الثاقبة فى احداث تنمية شاملة ومستدامة داخل مدينة العلمين الساحرة ومختلف المدن والمناطق على امتداد الساحل الشمالى من الاسكندرية وحتى السلوم مشيداً بالاهتمام الكبير من الدولة بمدينة العلمين بشكل خاص ومنطقة الساحل الشمالي بشكل عام.

وقال النائب خالد طنطاوى إننا ولأول مرة فى تاريخ مصر نرى العمل يستمر ليلاً ونهاراً من أبناء مصر الشرفاء فى تشييد المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها على امتداد الساحل الشمالي مؤكداً أن التنمية والمشروعات القومية العملاقة التى تمت داخل مناطق الساحل الشمالى جعلتها من المناطق الاقتصادية والسياحية الواعدة خاصة أنها وفرت الالاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة لكل الباحثين عن فرص العمالة



