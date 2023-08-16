تطوير المهنة بالصحفيين تعلن عن ورشة الأخطاء الإملائية والأسلوبية الشائعة فى العربية

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب تنظيم الدورةَ التدريبية "الأخطاء الإملائية والأسلوبية الشائعة في العربية والتدقيق اللغوي بالكمبيوتر"، لإكساب الصحفي خبرات الكتابة الصحفية الإحترافية دون أخطاء، وامتلاك القدرة على تدقيق نصوصه لغويًا بنفسه. وتجمع الدورة بين الجانب النظرى والعملي وتشمل المحاور التالية:

التعريف بالأخطاء الإملائية الشائعة وكيفية تجنّبها

استخدام القواميس الإلكترونية لمعرفة معنى أى كلمة، ومواقع استخراج تصريفات الأفعال مع الضمائر والتحليل الصرفي للكلمات، والتحقّق من صحة الأحاديث للشريفة، ومعرفة التطوّر الدلالي للكلمات، وكشف الانتحال، وكتابة تمييز العدد.

فهم تقنية الماكرو واستغلالها لصُنع مُدقّق لغوي خاص بك.

التعريف بأشهر الأخطاء الأسلوبية الشائعة وكيفية تلافيها.

احتراف استخدام برنامج مايكروسوفت وورد في التدقيق اللغوي.

و يخضع المتدربون لاختبار قبلي لقياس مستواهم المبدئي، واختبار في نهاية الورشة لقياس أثر التعلّم، واختبار نهائي على Google forms يضم جميع جوانب المنهج، يُصحح أتوماتيكيًا وتظهر نتيجته فور الإنتهاء منه.

دورة تدريبية للصحفيين



-وتكون الدورة بنظام الساعات المعتمدة، 15 ساعة تدريبية، المرة ساعتان ونصف، 3 أيام أسبوعيًا، لمدة أسبوعين.

وتبلغ قيمة الرسوم المستحقة للدورة: 250 جنيه والحجز بأولوية السداد، ويتم انطلاق الدورة بعد اكتمال الحجز، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.

يقوم بالتدريب الكاتب الصحفى حسام مصطفى إبراهيم، وتقتصر جميع الدورات على الأعضاء وأسرهم، ويتم الاستعلام من خلال رقم 01099221510



