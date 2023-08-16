حملة مكبرة لرفع المخلفات بمجلس قروى السلامية بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، من شن حملة مكبرة لرفع المخلفات من على الطريق السريع وطريق النجاحية وأمام الوحدة القروية، وجوانب الترعة لرفع القمامة والأتربة من جوانب الطريق ومدخل القرية ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات، بأنحاء الوحدة القروية كافة حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.

من جهته شددَّ أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الإشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، مضيفًا أن هذا لا يأتى إلا بالثمار المرجوة منه، والمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى، مشيرًا إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظًا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف أعمال النظافة ورفع التركمات والإشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظًا على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة، ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالإيجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.