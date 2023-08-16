الخردة تسجل 370 دولار في البورصات العالمية 

واصلت أسعار الخرده الصعود بالبورصات العالمية للمرة الثالثة على التوالى خلال الأسبوعين الآخرين من الشهر الجارى، وسجل سعر الخرده فى بورصة المعادن نحو 370 دولار للطن بعد أن كان سعرها أواخر مع بدايات الشهر الحالى نحو 349 دولار، ثم صعدت إلى 361 دولار ،ثم إلى 370 دولار للطن.

ومن المؤكد أن يقوم المصنعون لمنتجات لكافة منتجات الصلب خاصة حديد التسليح، المسطحات والاطوال، واللفائف بتحريك أسعار المنتجات النهائيه لمواجهة الزيادات المتلاحقه فى تكاليف التشغيل والإنتاج.

على صعيد آخر تستضيف القاهره فى الفتره من 29 إلى 30 أكتوبر القادم إجتماعات قمة الصلب العربى رقم 16 والتى يشارك فيها كبرى الشركات العربيه والإقليمية المنتجه للصلب بجانب ممثلى الشركات العالميه المنتجه لتكنولوجيا صناعة الصلب، تقام الاجتماعات والمعرض المصاحب لها بأحد الفنادق الكبرى بمنتجع القطاميه.