عاجل
الرئيس السيسي يتلقى مخرجات الحوار الوطني ويحيلها إلى الجهات المعنية لدراستها نجوم الكرسي تظهر الليلة في السماء.. تابعوها
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الخردة تسجل 370 دولار في البورصات العالمية 

الخردة
الخردة

واصلت أسعار الخرده الصعود بالبورصات العالمية للمرة الثالثة على التوالى خلال الأسبوعين الآخرين من الشهر  الجارى، وسجل  سعر الخرده  فى بورصة  المعادن  نحو 370 دولار للطن بعد أن  كان سعرها  أواخر مع  بدايات  الشهر الحالى نحو 349 دولار، ثم  صعدت إلى 361 دولار ،ثم  إلى 370 دولار  للطن.

txt

الخردة تعاود الصعود للأسبوع الثاني على التوالي.. الطن بـ367 دولارًا

ومن  المؤكد أن يقوم المصنعون  لمنتجات لكافة منتجات الصلب خاصة حديد التسليح، المسطحات والاطوال، واللفائف بتحريك أسعار المنتجات النهائيه   لمواجهة الزيادات المتلاحقه فى تكاليف التشغيل والإنتاج. 

على صعيد  آخر تستضيف القاهره فى الفتره من 29 إلى 30 أكتوبر القادم  إجتماعات قمة الصلب العربى رقم  16 والتى  يشارك  فيها  كبرى  الشركات  العربيه والإقليمية المنتجه  للصلب بجانب  ممثلى  الشركات  العالميه  المنتجه  لتكنولوجيا صناعة  الصلب، تقام  الاجتماعات والمعرض  المصاحب لها  بأحد  الفنادق  الكبرى بمنتجع القطاميه. 

 