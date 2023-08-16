حفل جديد لـ عزيز مرقة في القاهرة

يحيي الفنان عزيز مرقة حفلًا غنائيًا جديدًا في القاهرة، التي اكتسب فيها قاعدة جماهيرية كبيرة، ويأتي الحفل ضمن جولاته الغنائية العربية في صيف 2023.

موعد حفل عزيز مرقة في القاهرة صيف 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ29 من أغسطس الجاري داخل أحد المراكز التجارية الكبرى في القاهرة، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أغنية عزيز مرقة الجديدة “مجنناني”

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ عزيز مرقة من خلال أغنية “مجنناني”، والتي حققت أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة، من أول يوم قابلتك فيه انا قلت أزاي هنكون مع بعض أنا و أنتي دايما , اه بس لو تبصي في عيني و يحلا الجو مهو طبعا راح يحلو و لسه في بالي اول مره شوفتك وانتي جايه لحظة واحدة قدرتي تاخدي عينيا قمت رسمت معاكي كل احلامي تكوني معايا طول أيامي حالة وعايش فيها واخده القلب و العين ولا عمري هشوف زيها في الدنيا اتنين مجننانى حبك زي البحر جميل جبني ووداني عينيك فيهم سحر وزي الموج شداني من اول يوم عرفت خلاص انك عجباني مهما هيحصل مش هتخلا عنك يوم قولتي ايه ؟ طب اعمل ايه في الحب اللي خبط فيا وعايش فيه من وقت ما شوفتك قلبي قال بس لو ده اللي معاها بيحلى الجو ماهو طبعا راح يحلو طول ما انتي معايا اول مره شوفتك و انتي جايه لحظة واحدة قدرتي تاخدي عينيا قمت رسمت معاكي كل احلامي تكوني معايا طول ايامي حاله و عايش فيها واخده القلب و العين و لا عمري هشوف زيها في الدنيا اتنين مجننانى حبك زي البحر جميل جبني ووداني عينيك فيهم سحر و زي الموج شداني من اول يوم عرفت خلاص انك عجباني مهما هيحصل مش هتخلا عنك يوم".