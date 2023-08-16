اتحاد جدة يطارد محمد صلاح ويعرض مبلغًا خياليًا لضمه

يواصل نادي اتحاد جدة السعودي الضغوط لضم النجم محمد صلاح أسطورة ليفربول الإنجليزي ويطارده خاصة بعد خروجه غاضبا من استبداله أمام تشيلسي في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي" البريميرليج" .

وقدم النادي السعودي عرضًا مغريًا إلى ليفربول لضم محمد صلاح .

صلاح في مفترق طرق بين ليفربول واتحاد جدة

ونشرت صفحة ليفربول الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة للفرعون المصري وعلقت عليها "الملك المصري" مصحوبة بتاج ملكي وعلم مصر.

وأعلنت قناة الكاس القطرية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، موافقة محمد صلاح على الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد، ومنح ليفربول الضوء الأخضر للاعب للتفاوض مع العرض الاتحادي.

وكان محمد صلاح قد أثار الجدل بمشهد اعتراضه على استبداله في مباراة الأحد التي جمعت ليفربول بتشيلسي في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.