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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد جدة يطارد محمد صلاح ويعرض مبلغًا خياليًا لضمه

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل نادي اتحاد جدة السعودي الضغوط لضم النجم محمد صلاح أسطورة ليفربول الإنجليزي ويطارده  خاصة بعد خروجه غاضبا من استبداله أمام تشيلسي في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي" البريميرليج" . 

وقدم النادي السعودي عرضًا مغريًا إلى ليفربول لضم محمد صلاح . 

صلاح في مفترق طرق بين ليفربول واتحاد جدة
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ليفربول عن محمد صلاح: "الملك المصري"

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أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح ضد هجمات "الشياطين الحمر"

ونشرت صفحة ليفربول الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة للفرعون المصري وعلقت عليها "الملك المصري" مصحوبة بتاج ملكي وعلم مصر.

وأعلنت قناة الكاس القطرية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، موافقة محمد صلاح على الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد، ومنح ليفربول الضوء الأخضر للاعب للتفاوض مع العرض الاتحادي.

وكان محمد صلاح قد أثار الجدل بمشهد اعتراضه على استبداله في مباراة الأحد التي جمعت ليفربول بتشيلسي في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.

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