إحصائيات مرعبة عن المدخنين في مصر وحصيلة الإنفاق على السجائر في العام الواحد

أثارت إحصائية مرعبة عن عددٍ المدخنين في مصر الجدل في الشارع المصري، والتي جاءت على هيئة تصريحات من الرئيس التنفيذي لأكبر شركة إنتاج سجائر في مصر.

فكشف هاني أمان أن 18% من المصريين يدخنون السجائر، مشيرًا إلى أنهم يستهلكون نحو 100 مليار سيجارة سنويًّا، بمعدل 5 مليارات علبة سجائر.

الثمن الحقيقي لعلبة السجائر:

حول أزمة الأسعار، أعلن "أمان"، إن السعر الحقيقي لعبوة سجائر كليوباترا يبلغ نحو 7 جنيهات من الشركة دون الضرائب أو رسوم التأمين الصحي، مؤكدًا أنه مع إضافة الضرائب والرسوم، يصل السعر الرسمي للمستهلك إلى 24 جنيهًا.

تأتي تلك التصريحات في ظل اشتعال أزمة غلاء أسعار السجائر والتي تضاعفت أثمانها في فترة قصيرة، مما نتج عنه غضب في أوساط المدخنين الذين تساءلوا عن سبب الأزمة وسر تفاوت الأسعار من تاجر لآخر.

مقترحات لحل أزمة السجائر:

يشار إلي أن شعبة الدخان باتحاد الغرف التجارية قد كشفت في وقت سابق أن زيادة إنتاج الشركة الشرقية للدخان من السجائر والمعسل لمواجهة زيادة الأسعار، ليس حلًّا لإنهاء المشكلة، لأن هذا الحل تم تقديمه من قبل ولم يحل الأزمة.

اقترحت الشعبة، توزيع الكميات المضبوطة من السجائر داخل منصات وطنية تابعة للدولة، لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر، وبهذا الشكل سيتم توفير السجائر والقضاء على جشع التجار.

إحصائيات عن التدخين في مصر:

تشير النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021/ 2022، أشارت إلى أن 16.8% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر مدخـنون، وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة، وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

كما تشير البيانات إلى أن كل عام يموت أكثر من 8 ملايين شخص بسبب تعاطي التبغ، وتحدث معظم الوفيات المرتبطة بالتبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما أن التعرض للدخان غير المباشر "التدخين السلبي" يؤدي إلى نتائج صحية ضارة، يتسبب في وفاة 1.2 مليون شخص سنويًّا، وأن ما يقرب من نصف جميع الأطفال يتنفس هواءً ملوثًا بدخان التبغ، ويلقى 000 65 طفل حتفهم كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالدخان غير المباشر.