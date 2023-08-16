إحالة لص الشقق السكنية في الظاهر للجنايات

أحالت نيابة الظاهر، اليوم الأربعاء، عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب في دائرة قسم الشرطة إلى محكمة الجنايات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته (4 كوبلن - 3 مقصات - كوريك.. "خاصين بالسيارات" أجنة - شاكوش).

وبمواجهة المتهم اعترف بسرقتهم من داخل إحدى العقارات بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

كما أقر بمزاولته أنه تخصص في السرقة من داخل المساكن حيث اعترف بارتكاب واقعتي سرقة (مبلغ مالي – شاشة) بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الشاشة المستولى عليها بمسكنه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشن أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مُكبرة من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات على كافة الأرجاء من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمنًا وأمانًا.