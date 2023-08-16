انتعاش أسواق الكتب الخارجية المستعملة بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من الغضب والاستياء بين أوساط أولياء الأمور نتيجة لارتفاع أسعار الكتب الخارجية للعام الدارسى الجديد 2023/ 2024 م،إذْ زادت الأسعار عن العام الماضي بنسبة 40%، ذلك إثر ارتفاع هذا العام عن الأعوام الماضية، وهو ما أرجعه أصحاب المحال إلى ارتفاع سعر الورق المرتبط بالدولار وهو أمر خارج عن إرادتهم.

يعيش أولياء الأمور حالة من القلق والرعب والحيرة بين الارتفاع أسعار الكتب المبالغ فيه، والخوف الشديد من اختفاء الكتب من الأسواق خصوصًا مع اقتراب الموسم الدراسي، مما أسفر عن انتعاش محال بيع الكتب المستعملة في محافظة الإسكندرية، انتعاشًا ملحوظًا.

تنتشر محال بيع الكتب الخارجية المستعملة لجميع المراحل التعليمية في مختلف المناطق السكنية، بعد أن استقرت لسنوات طويلة في شارع النبى دانيال بمنطقة "محطة الرمل" بوسط المدينة، وذلك بعد ارتفاع الطلب عليها، والرواج الشديد الذي شهدته خلال السنوات السابقة، في ظل موجة ارتفاع الأسعار ويبدأ تسابق أولياء الأمور على شراء تلك الكتب المستعملة، التى تباع بنصف الثمن من الكتب الخارجية الجديدة.

رصدت "الوفد" حالة الغضب التى يعيشها أولياء الأمور

" الأسعار مبالغة "

قالت ولاء محمد ربة منزل:

“هل يعقل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه بالكتب الخارجية وصل سعر الكتاب للفصل الدراسى الواحد تجاوز 230 جنيهًا للمادة الواحدة للصفين الثالث والرابع الابتدائيين، وفى حالة وجود طفلين أو أكثر ستكون التكلفة مرتفعة جدًا للفصلين مع أكثر من مادة، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، بجانب تكلفة باقى الأدوات المدرسية والشنط والملابس والأحذية في ظل ارتفاع الأسعار الناتجة عن التضخم وارتفاع سعر الدولار”.

"جروبات تبادل الكتب لإنقاذ ولى الأمر"

قالت إشراق يسرى موظفة:

فوجئنا بارتفاع أسعار الكتب الخارجية بشكل مبالغ فيه، وليس من المعقول أن أشترى كتب خارجية لأبنائى الثلاثة بقيمة تتخطى الـ 3 آلاف جنيه، غير مصاريف الدروس الخصوصية التي ستبدأ الشهر المقبل لذلك ألجأ الى المكاتب التى تبيع الكتب الخارجية المستعملة بنصف الثمن».لكى أستيطع توفيرها لأبنائي.

كما أننى أتابع على جروبات الماميز التى لجأت إلى فكرة لمساعدة رب الأسرة فى تخطى هذه الأزمة، وقامت بإنشاء جروبات بيع الكتب المستعملة خلال السنوات الأخيرة، وتوفر الكتب لجميع المراحل التعليمية المختلفة، واستطاعت أن تخلق شريحة كبيرة من المواطنين ليس فقط من محدودى الدخل وإنما الشرائح المتوسطة

في الوقت الذي لا يراعى المعلم ظروف ولى الأمر ويجبر بعضهم على شراء الكتب الجديدة للعام الدراسى الحالى، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى طبع الكتاب الخارجى ليس بالحل الأوفر لأنها مكلفة أيضًا بجانب إنها غير عملية والورق المطبوع جودته أقل من الكتاب الخارجى.

وقالت ابتسام أحمد ربة منزل:

تلجأ إلى تجليد الكتب الخارجية المستعملة، منعًا لإحراج أبنائها أمام زملائهم، وقالت: "أضطر إلى المرور على أكثر من منطقة توفر الكتب المستعملة، لأن المحلات لا توفر جميع المراحل التعليمية المختلفة، وهو أمر شاق وأحاول جاهدة انتقاء كتب خارجية بحالة جيدة وأقوم بتجليدها على الفور في محاولة لاستعادة جودتها، وهى المحاولة الوحيدة أمامنا الهروب من غلاء أسعار الكتب الخارجية".

أضافت: أنا كنت بشترى لولادى كل سنة 10 دست كشاكيل عشان المدارس بتاعتهم، من ساعة ما الورق غلى وأنا بشترى دستة واحدة بس أقضى بيها الغرض لحد ما أقدر أشترى تانى».

"ارتفاع أسعار الكتب قسم ظهر ولي الأمر "

وقالت نجلاء مصطفى موظفة:

ارتفاع أسعار الكتب الخارجية أصبح فوق الحدود ويعتبر قسم ظهر ولي الأمر الذى يعتبر شهر بدء الدراسة، كأنه موسم الشنق له لكثرة الطلبات ما يين مصاريف المدرسة والزى المدرسى والكتب مما تسبب فى حالة من الاستياء الشديد من ارتفاع أسعار الكتب، قائلة: "أسعار الكتب الخارجية أصبحت لمن استطاع إليها سبيلًا"، مشيرة إلى أنها أصبحت سوق سوداء، وهذا حمل زائد على ولي الأمر، مطالبة وزارة التربية والتعليم بتحسين الكتاب المدرسي رحمة بالمواطن الذي أصبح كالبقرة الحلوب يُستنزف طول الوقت، وتابعت قائلة: "حقيقي حرام حرام".

لذلك لجأ الكثير من أولياء الأمرو غير القادرين على شراء الكتب الخارجية، بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إلى تبادل الكتب الخارجية، وانتشرت هذه الفكرة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إذْ يقوم ولي الأمر بعرض ما لديه من كتب خارجية ويقوم بطلب الكتب الخارجية التي يحتاجها.

أصبحت فكرة تبادل الكتب الخارجية، حديث صفحات أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هناك الكثير من النشطاء الذين تبنوا هذه الفكرة وسعوا إلى توصليها لأعداد كبيرة من أولياء الأمور والطلاب.

" الغلاء خارج عن إرادتنا"

يكشف الحاج منعم السيد صاحب مكتبة بالمنشية:

ارتفاع أسعار الكتب ليس لنا دخل فيه فهو نتيجة تغير شكل الكتاب الخارجى وتطويره عن كتب العام الماضى، وهو أحد عوامل غلاء سعر الكتاب فى الأصل، إن نسبة الزيادة في أسعار الكتب الخارجية زادت عن العام الماضى بما يقرب من 70%، ويرى أن مع كل تجديد تأتي الزيادة، ولكن للأسف أولياء الأمور يتهمونا بأننا السبب فى الغلاء فهو خارج عن إرادتنا، وأشار إلى أن الكثير من أولياء الأمور يلجأون الى الكتب المستعملة بشارع النبى دانيال، وذلك نظرًا لأن سعرها منخفض ولكن للأسف يوجد الكثير من المناهج تم تغييرها.

"الدولار السبب فى أزمة الكتب الخارجية"

يوضح أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والنشر باتحاد الصناعات:

أن وزارة التربية والتعليم تغير المناهج بشكل دورى لبعض المراحل بداية من الصف الرابع الابتدائى حتى السادس، وهو ما يؤدى لتغيير شكل الكتب وما تحتويه، من حيث ثقل الحبر وجودة الورق والصور المطبوعة والغلاف الخارجى، وحجم وعدد الأوراق وما تحتويه من شرح، وهو الأمر الذي يغير التكلفة، وأضاف رئيس غرفة الطباعة والنشر باتحاد الصناعات أن مصر لا تصنع الأوراق التي تُستخدم في إنتاج الكتب الدراسية في مصر، وهو ما أدى لأزمة أرتفاع الأسعار، إذْ يتم استيراد خامات الأوراق من الخارج، وهو الأمر الصعب حاليًا بسبب وقف الاستيراد، وارتفاع سعر الدولار.

من جانب آخر رصدت "الوفد"، أسعار الكتب الخارجية 2024، لطلاب المراحل الثلاث الابتدائي- الإعدادي- الثانوي، وهى:

أسعار "سلاح التلميذ" 2024 للمرحلة الابتدائية، و "سلاح التلميذ" للصف الأول الابتدائي: اللغة العربية: 115جنيهًا.

الرياضيات: 100جنيه، واللغة الإنجليزية: 85 جنيهًا، والتربية الدينية: 70 جنيهًا واكتشف: 65 جنيهًا.

أسعار كتب سلاح التلميذ للصف الثاني الابتدائي اللغة العربية: 120 جنيهًا والرياضيات: 110 جنيهات والتربية الدينية: 70 جنيهًا.

اللغة الإنجليزية: 95 جنيهًا و اكتشف: 70 جنيهًا و أسعار كتب "سلاح التلميذ" للصف الثالث الابتدائي: واللغة العربية: 130 جنيهًا.

الرياضيات: 115 جنيهًا والتربية الدينية: 75 جنيهًا واللغة الإنجليزية: 100 جنيه، واكتشف: 70 جنيهًا، وأسعار كتب "سلاح التلميذ" للصف الرابع الابتدائي: و اللغة العربية: 140 جنيهًا والرياضيات: 130 جنيهًا والعلوم: 105 جنيهات وأسعار كتب "سلاح التلميذ" للصف الخامس الابتدائي: اللغة العربية: 140 جنيهًا و الرياضيات: 130جنيهًا والدراسات الاجتماعية: 120جنيهًا والعلوم: 105 جنيهات، التربية الدينية الإسلامية: 80 جنيهًا.