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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر السعودي يستهدف مدافع مانشستر سيتي

النصر السعودي
النصر السعودي

يواصل النصر السعودي تدعيماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما نجح في ضم عدد من اللاعبين العالميين خلال الميركاتو.

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وكانت إدارة النصر قد تعاقدت مع السنغالي ساديو ماني، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، وأليكيس تيليس، من مانشستر يونايتد، والثنائي فوفانا وبروزوفيتش، بجانب تواجد كريستيانو رونالدو، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

إيمريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة النصر ترغب في التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي إيمريك لابورت، بعد المفاوضات القوية بين العالمي وإدارة الفريق الإنجليزي.

وأوضحت أن لابورت يرحب للغاية بالانتقال للنصر، وذلك من أجل خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

بينما شددت التقارير على أن اللاعب سيوقع على عقد لمدة موسمين مع العالمي خلال الفترة القليلة المقبلة.

جديرًا بالذكر أن لابورت لم يحظَ بمشاركة حقيقية خلال الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، حيث خاض 12 مباراة بجميع المسابقات.

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