مشوار مانشستر سيتي وإشبيلية قبل نهائي السوبر الأوروبي اليوم

يستعد عشاق كرة القدم الأوروبية لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيره إشبيلية الإسباني، في نهائي السوبر الأوروبي.

ويبحث بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، بعد الموسم الكبير للفريق خلال موقعة الفريق الأندلسي، لضم بطولة أخري للثلاثية التاريخية.

وحقق السيتي ثلاثة بطولات خلال الموسم الماضي قابلة للزيادة، حيث توج بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد والدوري الإنجليزي، بينما خسر لقب كأس الدرع الخيرية أمام اَرسنال.

على الصعيد الأخر، يأمل إشبيلية في تحقيق البطولة، بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي.

مشوار السيتي وإشبيلية قبل موقعة السوبر

نجح مانشستر سيتي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز على إنتر ميلان في المباراة النهائية من المسابقة، والتي أنتهت بهدف نظيف.

بينما حقق إشبيلية لقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على روما الإيطالي في نهائي البطولة، والتي شهدت وصول الفريقين لركلات الترجيح، ليحسمها الفريق الأندلسي في النهاية، ليلتقي الثنائي في نهائي السوبر الأوروبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في العاشرة من مساء الأربعاء اليوم، والتي سيشهدها ستاد كاريسكاكيس، بينما ستُنقل المباراة على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.