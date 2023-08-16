محافظ الغربية ورئيس الوطنية للبترول يوقعان بروتوكول تعاون

وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء أركان حرب محمد أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشركة الوطنية للبترول، لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة وتنمية مواردها، وذلك صباح اليوم بديوان عام محافظة الغربية.

أوضح الدكتور طارق رحمي أن المحافظة مستمرة في حصر قطع الأراضي غير المستغلة كافة بالمحافظة، وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى منها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب المحافظة، إلى جانب إضفاء المظهر الحضاري والجمالي على الأراضي غير المستغلة.

مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الغربية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيًّا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول النفع العام ذاتها، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب مجدي أبوالمجد هارون مساعد وزير الدفاع سابقًا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، العميد محمد صلاح إسماعيل، العميد أحمد حسين إبراهيم مطر، العميد أحمد محمد سيد عنتر، العقيد هيثم أحمد عبدالرحيم النواوي من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشركة الوطنية للبترول.