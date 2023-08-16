أزهر الشرقية يستعد لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

ترأس الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمديرى الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، استعداداً لبدء امتحانات الدور الثاني يوم السبت القادم.

وأكد رئيس الإدارة المركزية أن المشاركة في الامتحانات واجب وطني، وعلى الجميع تحمل المسؤولية، وتغليب مصلحة العمل وبذل مزيد من الجهد؛ حتى تخرج امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على أكمل وجه.

وأشار إلى أهمية تطبيق جميع تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات، والضوابط المعمول بها في امتحانات الشهادة الثانوية.

وبيَّن الجنيدي أهم السلبيات التي ظهرت خلال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول، موضحًا كيفية التغلب عليها وتفادي حدوثها، وشدد على ضرورة ضبط وتنظيم اللجان الامتحانية واحتواء الطلاب وعدم ترهيبهم، وتوفير المناخ التربوي الملائم للامتحانات.

وناشد رئيس أزهر الشرقية، رؤساء اللجان بضرورة التصدي لكل طرق الغش بجميع أشكاله وأساليبه، وحظر استخدام المحمول لجميع المشاركين في اللجان، لافتاً إلى أن منطقة الشرقية الأزهرية في حالة انعقاد دائم بمسئولي العملية التعليمية من مديري المراحل والإدارات التعليمية لتقديم التوجيه والإرشاد، والرد على الاستفسارات طوال اليوم كي نعبر بتلك الامتحانات بر الأمان بلا تجاوزات.