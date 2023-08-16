محامية بالاستئناف العالي تكشف أسباب استمرار القضايا لسنوات في المحاكم

قالت دعاء أحمد رضا، محامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة: "إن استمرار نظر بعض القضايا لسنوات طويلة في المحاكم، يرجع إلى البيروقراطية الفكرية والروتين"، بالإضافة إلى أنه في بعض الأحيان يكون هناك توجهات لتطويل بعض القضايا فى المحاكم، مشيرة إلى أن هناك قضية عمل عليها زميل لها استمرت في المحاكم لمدة 20 عامًا.

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أضافت في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى تعديلات هو قانون الإيجار القديم لأغراض السكنى، وقانون الولاية على المال من جهة وصاية الأم على أبنائها، والقانون المدني فيما يتعلق بالقانون المنظم لدعوى الطرد للغصب وعدم اشتراطها الملكية التامة، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية فيما يخص تنظيم حضانة الأطفال، وذلك في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، مشيرة إلى أن بعض القوانين يكون فيها ثغرات قد تعيق فى بعض الأحيان الإنصاف فى الأحكام.

دعاء أحمد رضا، محاميه بالإستئناف العالي

أشارت أحمد، إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم، يعد شيئًا مميزًا جدًّا، إلا أن مصر في الوقت ذاته تحتاج إلى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذْ تخدم منظومة العدالة بطريقة صحيحة، لأنها لا زالت فى بدايتها وتواجه مشكلات كثيرة بسبب انقطاع الشبكات، لكن التطور في حد ذاته سيفرض نفسه.