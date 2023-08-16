قافلة طبية بقرية البحري قامولا بقنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية البحري قامولا التابع لإدارة نقادة الصحية، وذلك علي مدار يومين تبدء اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

وذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وحرصاً من مديرية الشؤن الصحية بقنا علي ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلي جميع القري بمراكز محافظة قنا.

وأشار الدكتور راجي أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين .

كما أعلنت مديرية الصحة بقنا عن وصول السياره الخاصه بمبادرة صحة المرأة لتقديم خدمات الفحص بالسونار وأشعة الماموجرام للسيدات، بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية والكشف عن الأمراض غير السارية .

ومن المقرر أن تتواجد السيارة بجوار عمر أفندي من اليوم ١٥ أغسطس حتى ٢٠ أغسطس من الساعه ٩ صباحا حتى ٩ مساء